Snijmachinespecialist Summa neemt Brits CadCam over

Summa is Europees marktleider in rolsnijmachines, waarmee flexibele materialen op rol snel kunnen worden versneden. Het is ook actief in de markt van zogenaamde vlakbed-snijmachines, die toelaten om complexe vormen uit harde materialen te snijden. Summa’s machines worden in de grafische sector gebruikt tijdens het afwerkingsproces voor het versnijden van karton, textiel, vinyl, plexiglas, enzovoort.