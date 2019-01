Sofina, de best renderende holding ter wereld

Warren Buffett, de Agnelli's, de Bollorés, de Wallenbergs of de van der Vorms. Allemaal moesten ze in 2018 ruim de duimen leggen voor de Boëls.

In 2018 waren er weinig plekken om te schuilen op de beurs. Sofina was er zo eentje op de Brusselse beurs, samen met andere rotsen in de branding als Elia en Colruyt. Dat laatste is tussen haakjes al sinds de jaren 70 een kernparticipatie van de spilholding van de familie Boël.

Ook een constante sinds de jaren 70: de aanwezigheid in Silicon Valley. Sofina stond als mede-investeerder in fondsen als Sequoia aan de wieg van Yahoo!, Google, YouTube, Facebook, Twitter en WhatsApp en kon de holding dit jaar 'top of the market' cashen op Dropbox.

Over heel 2018 leverde het aandeel Sofina de aandeelhouders een rendement, inclusief dividenden, van 28 procent.

Met de allereerste nieuwsbrieven ooit onderstreepte de legendarisch discrete holding niet alleen dat 2018 een boerenjaar is voor de portefeuille, maar lijkt de intussen meer dan 5 miljard euro grote holding - lang met de bijnaam 'schone slaapster' het best bewaarde geheim van de Brusselse beurs - ook bij buitenlandse beleggers op de radar te komen.

Data van de informatieleverancier Bloomberg leren dat de Boëls zo alle andere grote holdings uit de westerse wereld achter zich laten, inclusief het Berkshire Hathaway van Warren Buffett, het Investor van de Wallenbergs en het Exor van de Agnelli's.

In eigen land zadelde het GBL van de erfgenamen van Albert Frère de aandeelhouders met 13 procent verlies op door de makke prestatie van grote participaties als LafargeHolcim en Imérys.

In Nederland leed HAL , de holding van de familie van der Vorm, onder de zwakke prestatie van de maritieme dienstverlener Boskalis . Beleggers weten nu al dat ze over het boekjaar 2018 een lager dividend mogen verwachten, want HAL - wat ooit voor Holland Amerika Lijn stond - hanteert een originele uitkeringspolitiek. Het dividend beloopt 4 procent van de volgens de beurshandel gewogen gemiddelde beurskoers in december.

Versteend

Ook de grote Franse holdings beleefden een beroerd jaar. Het Bolloré van de financier Vincent Bolloré deelde via de mediagroep Vivendi indirect in de klappen bij Telecom Italia, dat door de prijzenslag van Iliad naar een dieptepunt weggleed.

Helemaal dramatisch was de toestand bij Wendel , dat ruim een kwart van zijn beurswaarde in rook zag opgaan. De holding wordt keihard getroffen door de zwakke prestatie van de in de olie- en gassector gespecialiseerde inspectiegroep Bureau Veritas , veruit de belangrijkste participatie.