Sofina derde meer waard ondanks coronacrisis

De waarde van Sofina klom tussen begin vorig jaar en eind juni met 2,4 miljard euro of bijna een derde tot 10 miljard. Dat blijkt uit de jongste nieuwsbrief van de holding van de familie Boël.

Sofina publiceert sinds 2018 twee keer per jaar een nieuwsbrief. De holding van de familie Boël gunt daarmee, al kort na het afsluiten van elk halfjaar, beleggers beknopt inzage in haar kerncijfers en de belangrijkste ontwikkelingen in haar portefeuille.

De nettoactiefwaarde van de holding, de belangrijkste barometer van de mate waarin de managers waarde creëren, bedroeg eind juni 10 miljard euro of 297 euro per aandeel. Ter vergelijking: vóór de uitbraak van de coronapandemie begin 2020 was dat 7,63 miljard euro of 227 euro per aandeel.

Twee elementen speelden Sofina in de kaart in het coronajaar: zijn belangrijke positie in technologische groeibedrijven - nu de digitalisering meer dan ooit van cruciaal belang is - en de remonte van de beurzen na de forse duik in maart 2020.

Bij de huidige koers noteert de Boël-holding tegen een premie van 33 procent ten opzichte van de nettoactiefwaarde van 30 juni.

Sofina noteerde vorige zomer voor het eerst met een premie tegenover die waarde.

Door de geringe transparantie van de holding bengelde de koers jarenlang 20 à 30 procent onder de nettoactiefwaarde. Maar sinds de publicatie van halfjaarlijkse nieuwsbrieven startte, is het aandeel herontdekt.

Deals

De holding van de familie Boël geeft zoals traditioneel ook een overzicht van haar investeringen en desinvesteringen over de betrokken periode.

Aan investeringszijde springt onder meer de deelname aan de kapitaalverhoging van de Britse onlineverkoper van hippe verzorgings- en lifestyleproducten The Hut eruit. Sofina was al vóór de beursgang van The Hut aan boord bij het bedrijf. De holding legde ook nog eens geld op tafel bij de privéscholengroep Cognita, waar ze een vijfde van in handen heeft.

Sofina investeerde in het eerste halfjaar ook in het Indiase bedrijf Mamaearth, een start-up die natuurlijke cosmetica online verkoopt. Volgens de lokale pers pompte de holding van de familie Boël omgerekend 27 miljoen dollar in het bedrijf uit Bangalore. De Amerikaanse investeerder Sequoia, een decennialange bondgenoot van Sofina, zit ook aan boord bij Mamearth. Bij de nieuwe investeringen staat ook ReeToo, een Chinees bedrijf dat focust op in-vitro diagnostica.

Aan desinvesteringszijde vallen twee namen op: Rapala en Uperio - twee Europese bedrijven, nota bene. Sofina stapte reeds in 2005 in Rapala, dat visgerief produceert als lokazen, hengels, haspels en messen. Na jaren aanmodderen klom de koers van het Finse bedrijf dit jaar fors, wat Sofina (19,23%) een rendabele exitmogelijkheid bood. Zoals De Tijd enkele weken geleden schreef, deed de holding ook haar participatie in de kranenverhuurder Uperio (ex-Arcomet) van de hand.