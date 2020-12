Sofina-eenhoorn tankt 222 miljoen dollar

Graphcore, een Britse ontwikkelaar van chips voor AI-systemen, haalt 222 miljoen dollar op om zich klaar te stomen voor een beursgang. De Belgische holding Sofina heeft een stevige vinger in de pap bij de Britse eenhoorn.

Graphcore bouwt processoren die geschikt zijn voor zelflerende algoritmen. Artificiële intelligentie (AI) vergt een pak meer rekenkracht. Volgens Graphcore functioneert zijn processor tien tot honderd keer sneller dan de klassieke hardware.

Sofina stapte eind 2018 in het kapitaal van het Britse bedrijf. Het leidde zelfs de kapitaalronde van 200 miljoen dollar die toen op poten werd gezet. Na die operatie kreeg het 2,92 procent van de Graphcore-aandelen in handen. Bij de andere strategische en financiële investeerders zitten Dell, Samsung, Bosch, BMW en Microsoft. Ook de Belgische AI-expert Pieter Abbeel zit in het kapitaal van Graphcore.

Schermvullende weergave Een processor van het Britse AI-bedrijf Graphcore. ©Graphcore

Sofina was ook betrokken bij de twee kapitaalrondes die volgden, in 2019 en eerder dit jaar. Of dat ook voor deze nieuwe tankbeurt van 222 miljoen dollar het geval is, is niet helemaal duidelijk, al heeft Graphcore het in het persbericht over 'nieuwe en bestaande aandeelhouders'.

De Britten willen het geld gebruiken om voort te investeren in hun technologie, maar ook om de financiën op te blinken in de aanloop naar een beoogde beursgang. Na deze kapitaalronde heeft het bedrijf 440 miljoen dollar cash op de balans en krijgt het een waardering van 2,77 miljard dollar mee. Bij de intrede van Sofina was dat 'slechts' 1,7 miljard.

De andere unicorns - groeibedrijven met een waarde van meer dan 1 miljard dollar - in Sofina's portefeuille zijn het Indiase fintechbedrijf Pine Labs, de ontwikkelaar van de leerapp Byju's en de digitale marktplaats Vinted.