Sofina en Verlinvest slapend rijk met Indiase leerapp

De waardering van de Indiase scale-up Byju’s gaat door het dak. Ze is opgelopen tot 3,6 miljard dollar. De Belgische families Boël en de Spoelberch hebben een goudklomp in handen.

Met de leerapp van Byju’s kunnen leerlingen en studenten via een mengeling van video’s, interactieve simulaties en andere inhoud oefeningen maken en zich voorbereiden op toelatingsexamens. De link met België? Twee aandeelhouders van de scale-up: Sofina en Verlinvest.

Sofina , het beursgenoteerde investeringsvehikel van de familie Boël, stapte ruim twee jaar geleden in Byju’s en heeft 10 procent van de aandelen in handen. Verlinvest, het investeringsvehikel van de AB InBev-familie de Spoelberch, zit sinds begin 2017 in het kapitaal. Andere aandeelhouders zijn onder andere het illustere Silicon Valley-fonds Sequoia, China’s internetconglomeraat Tencent, en de Chan Zuckerberg Initiative, de liefdadigheidsinstelling van de Facebook-oprichter.

Bont gezelschap

Dat gezelschap is zopas nog wat groter geworden door een megakapitaalronde van 400 miljoen dollar. Na maandenlange onderhandelingen stappen onder meer het Canadese pensioenfonds Canada Pension Plan (109 miljoen dollar), het Zuid-Afrikaanse mediaconglomeraat Naspers (151 miljoen dollar) en het investeringsfonds General Atlantic in het kapitaal. Volgens lokale media zullen de oprichters van Byju’s - Byju Raveendran, zijn broer en zijn vrouw - na de operatie nog 38 procent van de aandelen bezitten.

Byju’s haalt met die operatie in één klap de helft meer geld binnen dan bij zijn acht vorige kapitaalrondes samen (271 miljoen dollar). Verlinvest kocht geen aandelen bij en verkocht er evenmin. Hoe Sofina zich opstelde, is niet bekend. De holding geeft geen commentaar.

Waardering

Dankzij de enorme interesse van investeerders, die brood zien in de immense groeimogelijkheden van Byju’s in India en erbuiten, klimt de waardering exponentieel. Kort na de instap van Sofina in maart 2016 was het bedrijf 470 miljoen dollar waard. Eén jaar later - toen Verlinvest tot het kapitaal toetrad - was dat al 600 miljoen (zie grafiek).

Schermvullende weergave ©Mediafin

Sindsdien is er geen houden meer aan. Begin dit jaar werd Byju’s officieel een eenhoorn (unicorn), een techbedrijf met een waarde van meer dan 1 miljard dollar. Maar dat cijfer is al voorbijgestreefd. Volgens lokale zakenkranten werd Byju’s bij de jongste kapitaalronde gewaardeerd op ongeveer 3,6 miljard dollar. Met dat bedrag is het een van de waardevolste Indiase start-ups ooit.

Verlinvest en Sofina, die de jongste jaren tal van investeringen deden in India, worden dankzij hun investering in Byju’s bij wijze van spreken slapend rijk. Tegen de huidige waardering zou Sofina bij een eventuele exit zijn inleg meer dan zeven keer terugverdienen.

Indiase Amazon

Zo’n succesvolle investering zou geen unicum zijn voor de Boëls in India. Midden dit jaar passeerden ze er al langs de kassa via de verkoop van hun belang in het e-commerceplatform Flipkart aan de Amerikaanse supermarktreus Walmart. Bij de instap van de Boëls in 2013 was Flipkart, de 'Indiase Amazon', 1,6 miljard dollar waard. Walmart plakte er bij de overname een prijskaartje van 21 miljard op.

Kort na de instap van Sofina in maart 2016 was Byju's 470 miljoen dollar waard. Eén jaar later bij de toetreding van Verlinvest was dat al 600 miljoen. Vandaag is dat zes keer meer.