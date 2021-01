Sofina helpt Indiërs met beheer van hun kredietkaart

De investering van Sofina kadert in een kapitaalronde van 81 miljoen dollar, waarbij Cred op ongeveer 800 miljoen dollar gewaardeerd werd. De operatie werd mee geleid door Sequoia - al vele jaren een bondgenoot van de Boëls - en een reeks andere bestaande aandeelhouders. De investeerders DST Global en Tiger Global legden ook geld op tafel. Voor Sofina is Cred een nieuwe investering. De kapitaalronde gaat gepaard met de uitkoop van sommige medewerkers van het bedrijf.

Cred heeft een app ontwikkeld die toelaat kredietkaartfacturen te betalen en -uitgaven te beheren. Volgens het bedrijf wordt een vijfde van alle kredietkaartfacturen in India via zijn app betaald. Een derde van alle premium-kredietkaarthouders zou de app gebruiken.

De Boëls zijn niet aan hun proefstuk toe in India. Twee jaar geleden boekten ze een grote winst door hun belang in de e-commercegigant Flipkart - 'het Indiase Amazon' - te verzilveren.

De lijst met Indiase belangen is lang: Sofina zit in de exponentieel groeiende leerapp Byju's , de vitamine- en proteïneretailer Healthkart, het diagnosticabedrijf MedGenome, en Hector Beverages, dat kruidendrankjes op de markt brengt. Daarnaast is het aandeelhouder van het internet- en kabelbedrijf Act, de bierproducent B9 Beverages, de brillenfabrikant en -keten Lenskart, en Dailyhunt, een van de eerste grote digitalenieuwsplatformen van India.

Cred is niet de eerste Indiase fintechinvestering van Sofina. De holding stapte ook al in Pine Labs, een bedrijf dat betaaloplossingen ontwikkelt en marktleider is in India.