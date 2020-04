Sofina herinvesteert in Indiase 'Google News'

De holding van de familie Boël pompt voor de tweede keer geld in het nieuwsplatform Dailyhunt, bijgenaamd de Indiase 'Google News'.

Dailyhunt haalde zopas 23,5 miljoen dollar (21,5 miljoen euro) op. Het grootste deel komt van de durfkapitalist Falcon Edge , maar ook een reeks bestaande aandeelhouders legde opnieuw geld op tafel. Een van hen is Sofina , melden Indiase media op basis van documenten ingediend bij het Indiase ondernemingsregister. De Boël-holding zou bij deze kapitaalronde bijna 5 miljoen dollar in het nieuwsplatform gepompt hebben.

Sofina stapte in maart vorig jaar in Dailyhunt met een investering van 22 miljoen dollar. Het bezat vóór de huidige kapitaalronde 5,6 procent van de aandelen. Zoals bij tal van andere Indiase bedrijven uit Sofina's portefeuille, zit ook de iconische Amerikaanse investeerder Sequoia - een jarenlange bondgenoot van de Boëls - in het kapitaal.