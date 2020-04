Sofina pompt geld in Indiase diagnostica

De holding van de familie Boël investeert voor de derde keer in drie jaar in het Indiase diagnosticabedrijf MedGenome.

De investering van Sofina kadert in een nieuwe kapitaalronde van MedGenome. Het biotechbedrijf haalde zopas 55 miljoen dollar (51 miljoen euro) op om zijn onderzoek te financieren.

Bij die kapitaalronde kwam LeapFrog Investments als nieuwe investeerder aan boord. Ook Sofina en zijn jarenlange bondgenoot Sequoia - die allebei in 2017 in het bedrijf stapten - legden geld op tafel. Eind 2019 bezat de Boël-holding 13,6 procent van MedGenome.

Sofina’s Indiase portefeuille - MedGenome (diagnostica)

- Practo (online doktersafspraken)

- Pine Labs (betalingsverkeer)

- Byju’s (leerapp)

- Lenskart (brillen)

- Act (internet en televisie)

- Bira 91 (bier)

- Dailyhunt (nieuwsplatform)

- Healthkart (sportvoeding en gezondheidssupplementen)

- Hector Beverages (drank)

- TCNS (merkkledij voor vrouwen)* *Genoteerd

MedGenome legt zich toe op genoomonderzoek om ziektes op te sporen. De technologie van het bedrijf maakt het mogelijk de genetische defecten aan de basis van ziektes zoals kanker, sommige zenuwaandoeningen en andere zeldzame ziektes te ontdekken.

Met kantoren en laboratoria in India, Californië en Singapore is MedGenome de marktleider in genetische diagnostica in Zuid-Azië en een van de belangrijkste leveranciers wereldwijd van onderzoeksdiensten in genomica.

MedGenome is niet het enige Indiase bedrijf waarin Sofina investeert. De Bel20'er is er al sinds 2005 actief en had eind vorig jaar elf lokale bedrijven in portefeuille (zie inzet).