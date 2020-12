Sofina pompt voor derde keer geld in Indiase 'Google News'

De Boël-holding investeert voor de derde keer in het nieuwsplatform Dailyhunt, bijgenaamd het Indiase 'Google News'. Sofina's investering kadert in een kapitaalronde van 100 miljoen dollar, onder meer geleid door Google en Microsoft.

Dailyhunt is een van de eerste grote digitalenieuwsplatformen van India. Het is een soort 'Google News' voor de Indiase markt. Het verzamelt en verspreidt nieuws en entertainment in 14 regionale talen. Het platform beperkte zich aanvankelijk tot teksten, maar breidde geleidelijk uit naar video en andere nieuwscategorieën zoals amusement, sport, gezondheid, religie en astrologie.

Sofina stapte anderhalf jaar geleden in het kapitaal. De holding van de familie Boël legde toen omgerekend 20 miljoen euro op tafel. In april pompte Sofina nog bijkomende middelen in het bedrijf. Het bezat in september 7 procent van de Dailyhunt-aandelen. Zoals bij tal van andere Indiase bedrijven uit Sofina's portefeuille zit ook de iconische Amerikaanse investeerder Sequoia - al vele jaren een bondgenoot van de Boëls - in het kapitaal.

Sofina's huidige investering kadert in een kapitaalronde van meer dan 100 miljoen dollar. Welk bedrag het op tafel legt is niet bekend. De grootste nieuwe investeerders zijn Google en de software- en gamesreus Microsoft. Het bedrijf wordt bij de operatie gewaardeerd op meer dan 1 miljard dollar en bereikt daarmee de zogenaamde eenhoornstatus.

Eenhoorns

Dailyhunt is niet de enige eenhoorn in de portefeuille van Sofina. Daarin zitten nog enkele andere 'unicorns': de Britse processorenbouwer Graphcore (voor 2,8% in handen van Sofina), het Indiase fintechbedrijf Pine Labs (6,4%), de Indiase brillenfabrikant en -keten Lenskart en de populaire digitale marktplaats Vinted (2,4%).