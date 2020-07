Sofina pompt voor derde keer geld in Indiase kruidendrankjes

Sofina legt 2,2 miljoen dollar op tafel bij Hector Beverages, het bedrijf achter de Paper Boat-kruidendrankjes. Het is de derde keer dat de Boël-holding in de Indiase drankenproducent investeert.

Het Indiase bedrijf Hector Beverages is de onderneming achter de lokale kruidendranken van het merk Paper Boat. Het bedrijf werd tien jaar geleden opgericht door twee ex-medewerkers van Coca-Cola.

De holding van de familie Boël investeerde in 2015 voor het eerst in het bedrijf. Ze pompte toen omgerekend 9 miljoen euro in het bedrijf. Dat waardeerde Hector Beverages op 100 miljoen dollar.

Vorig jaar tastte Sofina opnieuw in de buidel toen Hector Beverages 30 miljoen dollar ophaalde en dit jaar gebeurt dat opnieuw: de Belgische holding legt in het kader van een kapitaalronde van 3,7 miljoen dollar 2,2 miljoen dollar op tafel.

Het bedrijf uit Bangalore, dat vooral populair is in middelgrote Indiase steden, was vorig jaar goed voor een omzet van 25,4 miljoen dollar. Dat is bijna twee derde meer dan het jaar ervoor. Het bleef wel verlieslatend, met een verlies van 8 miljoen.

Bondgenoot

Zoals bij tal van andere Indiase bedrijven uit Sofina's portefeuille, zit ook de iconische Amerikaanse investeerder Sequoia - een jarenlange bondgenoot van de Boëls - in het kapitaal van Hector Beverages. Ze zijn allebei onder meer ook aandeelhouder van het bedrijf achter de leerapp Byju's, waarvan de waarde de jongste jaren exponentieel steeg.