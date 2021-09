Sofina spijst oorlogkas met 700 miljoen euro

De schuldenvrije holding Sofina heeft extra vuurkracht om te investeren in nieuwe participaties. De holding die zwaar inzet op durfkapitaal heeft bij institutionele investeerders 700 miljoen euro opgehaald met schuldpapier op 7 jaar.

Het management hield de voorbije dagen roadshows en heeft 25 beleggers ontmoet. 'Dankzij de gunstige marktvoorwaarden en de positieve reactie van beleggers kon Sofina haar eerste obligatie-uitgifte met een coupon van 1 procent per jaar', klinkt het in een persbericht.

Het bedrijf heeft nog belangen in grote klassieke bedrijven als retailer Colruyt, mineralenreus Sibelco en luierfabrikant Drylock, maar schroefde zijn investeirngen op in nieuwe spelers als onlineverkopers The Hut, Vinted en Veepee.