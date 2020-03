Sofina stapt in Chinese hotelbeheerder

Sofina investeert in Qingzhu, een Chinese beheerder van lowcosthotels. De Boël-holding, die straks een Belgische zakenbankier als voorzitter krijgt, keert over het boekjaar 2019 een dividend van 2,90 euro per aandeel uit.

Ondanks de coronacrisis blijft Sofina zijn pijlen richten op Azië en op China. Zijn jongste wapenfeit is een relatief kleine investering, maar in deze tijden wel symbolisch belangrijk. De holding stapt in Qingzhu, een beheerder van meer dan 30.000 lowcosthotels in 180 steden in China. Dat zijn allemaal gefranchiseerde bedrijven. Quingzhu centraliseert het management, de IT en de aankopen.

Het bedrijf haalde zopas 'tientallen miljoenen dollars' op om zijn groeiplannen te financieren. De Californische durfkapitalist GGV Capital en Sofina leidden de ronde, waaraan ook de bestaande aandeelhouders participeerden. Bij die laatste zit onder meer Sequoia, een iconische investeerder uit Silicon Valley en een jarenlange bondgenoot van de Belgische holding.

Dealmaker

Sofina, een van de discreetste maar best presterende bedrijven op de Brusselse beurs, liet donderdag weten dat zijn voorzitter David Verey om persoonlijke redenen niet herbenoemd wenst te worden. Hij wordt op de algemene vergadering begin mei vervangen door de Belg Dominique Lancksweert.

Lancksweert is al jarenlang bestuurder bij Sofina en is zakenbankier bij Morgan Stanley. Hij trad op als adviseur bij tal van Belgische miljardendeals.

We blijven ervan overtuigd dat onze portefeuille als geheel veerkracht aan de dag zal leggen. Sofina

Sofina meldt ook dat zijn eigen vermogen, de belangrijkste barometer van de mate waarin de managers waarde creëren, eind vorig jaar opgeklommen was tot 7,63 miljard euro. Dat is bijna 17 procent meer dan een jaar voordien (6,54 miljard euro). Per aandeel komt dat overeen met 227 euro, tegenover bijna 195 euro een jaar eerder. De Boël-holding had in januari al inzage gegeven in de cijfers voor 2019 in haar zesmaandelijkse nieuwsbrief.

De holding investeerde over 2019 meer dan 600 miljoen in minderheidsbelangen voor de lange termijn, meer dan 490 miljoen in durfkapitaal- en groeikapitaalfondsen en ruim 150 miljoen in groeibedrijven. Sofina keert over het boekjaar een brutodividend uit van 2,90 euro per aandeel, zo'n 4 procent meer dan het jaar ervoor.

Corona