Sofina stopt 20 miljoen in Indiase nieuwssite

De investeringsmaatschappij Sofina stopt 22 miljoen dollar, zowat 20 miljoen euro, in het Indiase nieuwsplatform Dailyhunt. Dat schrijven Indiase media.

Sofina maakte in zijn jongste jaarverslag al melding van een recente investering in Dailyhunt, maar zonder details. De investering van Sofina zou 22 miljoen dollar waard zijn, melden Indiase media op basis van documenten die zijn ingediend bij het Indiase ondernemingsregister. Het bedrijf zou in de kapitaalronde een waardering hebben gekregen van 534 miljoen dollar.

De investering blijkt deel uit te maken van een ruimere kapitaalronde die nog steeds aan de gang is. Daarbij is sprake van een kapitaalinjectie van in totaal 150 miljoen dollar waaraan ook de Japanse internetreus Softbank zou deelnemen. Sofina kon nog niet reageren op een vraag om meer toelichting.

De investering is opmerkelijk omdat Sofina tot nu toe vooral in Indiase e-commercebedrijven investeerde, zoals de elektronicaverdeler Flipkart en recentelijk ook de vitamineverkoper Healthkart.

Giphy

Met Dailyhunt stappen de Belgen nu een digitaal nieuwsplatform, wat een relatief nieuw gegeven is. In februari nam de investeringsgroep ook een participatie in Giphy, een populair platform dat ‘gifjes’ verspreidt – grappige filmpjes van een paar seconden die zichzelf voortdurend herhalen, en die veel gebruikt worden op sociale media.

Dailyhunt was een van de eerste grote digitale nieuwsplatformen van India. Het werd in 2009 opgericht door twee ex-Nokia-werknemers, Umesh Kulkarni en Chandrashekhar Sohoni. In 2012 werd het overgenomen door de huidige CEO, Virendra Gupta. Onlangs kwam ook het voormalige hoofd van Facebook India, Umang Bedi, mee aan boord.

Daily Hunt is een soort ‘Google News’ voor de Indiase markt. Het platform verzamelt en verspreidt nieuws en entertainment in 14 regionale talen. Volgens Bedi telde het platform begin dit jaar zowat 145 miljoen actieve gebruikers. De verwachting is dat dit aantal nog dit jaar boven 200 miljoen uitkomt.