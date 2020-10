Sofindev-fonds stapt in houtgroothandel Vanrobaeys

Het investeringsfonds Sofindev stapt in de familiale houtgroothandel en verwerker van houtplaten Vanrobaeys. De prijs van de transactie is niet bekend.

Het in Izegem gevestigde Vanrobaeys is gespecialiseerd in de handel en de verwerking van decoratieve houtplaten die gebruikt worden voor kasten, keukens en ander schrijnwerk. Het levert die aan interieurbouwers, schrijnwerkers en keukenbouwers - kortom de houtvaklui. Het bedrijf, vorig jaar goed voor een omzet van 37 miljoen euro, zit in de handen van de gelijknamige familie. Twintig jaar geleden verwierven Jorgen en Peter Vanrobaeys, twee neven van de derde generatie, alle aandelen.

37 miljoen omzet Vanrobaeys haalde vorig jaar een omzet van 37 miljoen euro.

Een deel van die aandelen komt nu in handen van het investeringsfonds Sofindev. Hoeveel geld Sofindev in het bedrijf pompt, is niet bekend. Met de instap van de financiële partner lossen de twee Vanrobaeys-neven een successieproblematiek op - ze hebben geen kinderen die actief zijn in het bedrijf - en halen ze een partij aan boord om hun groei te ondersteunen. Op het menu van de twee partners staan een verbreding van het productengamma, een geografische uitbreiding en eventueel ook overnames.

Nummer twee

Vanrobaeys is de tweede investering van Sofindev V, het jongste Sofindev-fonds, na de instap in het IT-bedrijf Christiaens in juni. Sofindev V haalde eind vorig jaar 170 miljoen euro op.

Sofindev werd aanvankelijk opgericht door de Boël-holding Sofina en de distributiegroep Colruyt. Tot de vaste investeerders horen intussen ook Korys (familie Colruyt), de oprichters van Interparking (familie De Clercq), het Luxemburgse August Private Equity en een aantal ondernemers en families uit bedrijven waarin Sofindev al participeerde.