Sofindev neemt belang in Nederlands digitaledienstenbedrijf Loyals

Het gaat om de vijfde participatie van het Sofindev V-fonds, het investeringsvehikel van de familiale distributiegroep Colruyt en Sofina, de holding van de familie Boël.

Loyals is een Nederlands marketing- en communicatiebureau dat drijft op de snelle ontwikkeling van digitale diensten. Er werken 50 mensen. Hoe groot het belang in Loyals precies is en hoeveel Sofindev ervoor neertelt, wordt niet bekendgemaakt.

Loyals werd meer dan 20 jaar geleden opgericht door de ondernemers Youri Lieberton en Jerry Remmers en richt zich op de Nederlandse kmo-markt. Steeds meer bedrijven zijn op zoek naar een one-stopshop voor de ontwikkeling van hun digitale strategie tot de creatie van merken en merkbeleving, (online) marketing, websiteontwikkeling en online en fysieke evenementen.

Benelux

Intussen blijft de Europese markt van digitale diensten nog steeds heel versnipperd en liggen er veel kansen voor overnames. Het Belgische iO (voorheen Intracto), de digitaledienstengroep van de ondernemer Pieter Janssens, ontwikkelt zich volgens dezelfde trend, en is met een omzet van bijna 270 miljoen euro (2021) en 1.500 werknemers uitgegroeid tot een van de grootste in Europa.

Het belang in Loyals betekent voor Sofindev de eerste rechtstreekse investering in een Nederlands bedrijf en illustreert de evolutie naar een breder Benelux-fonds.

Het belang in Loyals betekent voor Sofindev de eerste rechtstreekse investering in een Nederlands bedrijf en illustreert de evolutie naar een breder Benelux-fonds. Tot nu toe zat het fonds al in het IT-dienstenbedrijf Christiaens, de houtgroothandel Vanrobaeys, het brandbeveiligingsbedrijf Altebra en Mediagenix, dat software maakt voor het programmabeheer bij tv-zenders en streamingbedrijven.