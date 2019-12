Sofindev spijst nieuw fonds met 170 miljoen euro

De hierboven vermelde investeerders leggen opnieuw geld op tafel, net als een aantal ondernemers en families van bedrijven waarin Sofindev al participeerde. Een van de bekendste nieuwkomers is het Belgian Growth Fund (BGF), het Belgische dakfonds voor groeibedrijven dat op initiatief van de federale regering werd gelanceerd. Het BGF investeert 20 miljoen euro in Sofindev V.

Grotere deals

Het vorige fonds, Sofindev IV, realiseerde sinds 2015 acht investeringen - zowel meerderheidsparticipaties als minderheidsbelangen, met een investeringsbedrag van 5 à 20 miljoen euro per dossier. Met zijn vijfde fonds mikt Sofindev op grotere investeringen. Maar de focus blijft hetzelfde: groeiende KMO’s ondersteunen via met schulden gefinancierde overnames (buyouts) en groeikapitaal. 'We kunnen voortaan tot 30 miljoen per dossier gaan', zegt Sofindev-vennoot Jan Camerlynck.