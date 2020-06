Sofindev stapt in West-Vlaams IT-bedrijf

De eerste investering van Sofindev V, het jongste fonds van de gelijknamige investeringsmaatschappij, is een feit. Het fonds stapt voor de helft in Christiaens, een bedrijf uit Passendale dat IT-diensten levert aan kleine en middelgrote bedrijven. De andere helft van het bedrijf blijft in handen van de familie Christiaens. Alexander en Olivier Christiaens, de zonen van oprichter Marc Christiaens, staan in voor de dagelijkse leiding.