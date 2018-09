Startersfonds Qbic tankt 10 miljoen euro bij

Het interuniversitair zaai- en groeifonds Qbic II haalt 10 miljoen euro vers geld op. Onder meer Brussel, de Limburgse LRM en een reeks ziekenhuizen komen aan boord.

Qbic, dat mee opgericht werd door de gewezen Barco-topman en onderzoeker Martin De Prycker, is een interuniversitair zaai- en groeifonds dat investeert in spin-offs van Vlaamse universiteiten en heel jonge start-ups. Qbic stapt in ideeën en technologieën die zich soms nog helemaal moeten bewijzen.

Qbic zamelde in 2012 via zijn eerste fonds al 41 miljoen euro in. Dat geld investeerde het in 18 groeibedrijven, waaronder het diagnosticabedrijf Multiplicom, dat voor een forse 68 miljoen euro aan het Amerikaanse Agilent werd verkocht.

Voor de opvolger Qbic II stond de teller tot voor kort op 48 miljoen euro. Onlangs kwam daar nog 10 miljoen bij. De verse middelen komen onder meer van de federale investeringsmaatschappij FPIM, die haar inbreng optrekt van 10 tot 12 miljoen euro.

Ziekenhuizen

Ook het Brussels Gewest en de investeringsmaatschappij GIMB, de Limburgse investeerder LRM en een aantal privépersonen stopten geld in het zaaifonds. Daarnaast stapten de Universiteit Hasselt en een groep van zeven ziekenhuizen in het verhaal van Qbic II. Bij die ziekenhuizen zitten onder meer die van Aalst, Gent, Genk en Namen.

Vóór de zomer had Qbic II al drie investeringen gedaan: Aphea.Bio (bescherming van gewassen tegen schimmels), Blue Foot Membranes (waterzuiveringstechnologie) en Laminaria (energieopwekking op zee). Daar kwamen onlangs drie nieuwe bij: Sentea, Aloxy en Aquatic Science. Het onderzoeksinstituut Imec kwam bij de twee eerstgenoemde kapitaalrondes ook tussen.

Chloor

Sentea maakt sensoren op basis van fotonica, die dienen voor het uitmeten van optische vezels. Aloxy is actief in meetsensoren. Die worden onder meer in de petrochemie gebruikt en kunnen via verschillende communicatienetwerken (internet, 4G...) bestuurd en gecontroleerd worden. Aquatic Science ontwikkelt een waterzuiveringstechnologie die het gebruik van chloor in zwembaden overbodig moet maken.