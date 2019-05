‘Superfonds' voor groeiers haalde al 200 miljoen binnen

Het fonds van de regering-Michel dat investeert in groeiende technologiebedrijven zamelde al 200 miljoen euro in bij investeerders, waaronder de grootste financiële instellingen van ons land.

Het Belgian Growth Fund (BGF) was een initiatief van voormalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Het doel: de slagkracht van de Belgische durfkapitaalsector uitbreiden. Als Belgische groeibedrijven meer dan 20 miljoen euro willen ophalen om hun expansie te financieren, komen ze vaak terecht bij buitenlandse investeerders. Er zijn amper binnenlandse spelers die zulke bedragen op tafel kunnen leggen. Dat was onder meer duidelijk bij de jongste kapitaalrondes van het Brusselse Collibra en van het beveiligingsbedrijf Guardsquare van ex-judoka Heidi Rakels.

Het groeifonds is geïnspireerd op een gelijkaardig model in Denemarken, het Danish Growth Fund. Het is een zogenaamd dakfonds, dat investeert in fondsen die investeren in technologische groeibedrijven (scale-ups).