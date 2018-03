TINC plant kapitaalverhoging

De investeringsmaatschappij TINC heeft een groep banken gevraagd de haalbaarheid van een kapitaalverhoging te onderzoeken.

'De volledige opbrengst van de kapitaalverhoging van december 2016 is geïnvesteerd in en toegewezen aan bestaande en bijkomende participaties', zegt TINC in een toelichting bij de halfjaarresultaten. Daarom onderzoekt de investeringsmaatschappij de opties om toekomstige groei te financieren.

De voorkeur gaat duidelijk uit naar een kapitaalverhoging. 'TINC heeft een consortium van banken aangesteld om haar te helpen bij het onderzoeken van de haalbaarheid van een kapitaalverhoging.' Het verwacht meer duidelijkheid daarover in de huidige verslagperiode, dat wil zeggen tegen eind juni.

Een publieke kapitaalverhoging met voorkeurrecht lijkt meer waarschijnlijk dan een private plaatsing. 'We weten dat we een trouw retailpubliek hebben', zegt Bruno Laforce, directielid van TINC. 'Daar houden we rekening mee. Maar alle opties blijven open, zowel een kapitaalverhoging als schuldfinanciering.'

TINC boekte in de eerste helft van het boekjaar 2017-18 een nettowinst van 12 miljoen euro, tegenover 5,4 miljoen in dezelfde periode van 2016-17. Het boekjaar van de investeringsmaatschappij loopt van 1 juli tot 30 juni.

De nettowinst per aandeel steeg slechts van 0,38 naar 0,59 euro, omdat de kapitaalverhoging van december 2016 het aantal aandelen heeft doen toenemen. Aandeelhouders konden toen per twee aandelen intekenen op één nieuw aandeel tegen 11,25 euro per stuk.

Dividendbeleid

TINC bevestigt het dividendbeleid en stelt voor het huidige boekjaar een brutodividend van 0,49 euro per aandeel voorop. Over het boekjaar 2016-17 werd een dividend van 0,48 euro uitgekeerd. De investeringsmaatschappij wil het dividend optrekken in lijn met de inflatie.

In de eerste helft van het boekjaar heeft TINC er zich toe verbonden 75 miljoen te investeren. Het investeert 34 miljoen in woon-zorgcentra van Réseau Eqso, heeft 20 miljoen toegezegd voor een investering in een glasvezelnetwerk van Glasdraad en nam een bijkomende participatie in de autosnelweg A11 ten noorden van Brugge.

De reële marktwaarde van de portefeuille steeg tussen juni 2017 en juni 2018 met 23 procent naar 217,6 miljoen euro. Het netto-actief groeide in dezelfde periode met 1,3 procent naar 242 miljoen of 11,83 euro per aandeel.