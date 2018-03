Techfonds Smartfin tankt tientallen miljoenen bij

Who’s who

Het rijtje aandeelhouders van Smartfin Capital leest als een who's who van de Vlaamse ondernemerswereld. Onder meer de IT-ondernemer Jos Sluys (investeringsfonds Saffelberg), Jan De Clerck (Domo) en Jan Toye (ex-Palm Breweries) investeerden in het fonds. De familie Buysse zit onrechtstreeks ook in het kapitaal.

Erwin De Keyser (Next Invest) deed ook zijn duit in het zakje. Bij de institutionele aandeelhouders vindt men Volksvermogen, kernaandeelhouder van VDK Bank, en de Zwitserse bank Thaler (ex-Cera) terug. ING is de structurele partner van Smartfin.