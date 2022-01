Tioga, Sickinghe en Niel investeren in beurs voor cryptoderivaten

Digitale activa zoals cryptomunten en nu ook NFT’s - eigendomsrechten op digitale voorwerpen - waren lang het speelterrein van particuliere beleggers en speculanten. Intussen raken ook Europese institutionele investeerders meer en meer geïnteresseerd in de snelgroeiende activaklasse.

Maar beleggen in cryptoactiva is voor hen niet eenvoudig. Het ontbreekt aan een eengemaakte Europese infrastructuur en regelgeving. Dat probleem wil D2X met een omweg oplossen. Het wil een erkend en gereguleerd handelsplatform lanceren voor afgeleide financiële producten of zogenaamde derivaten, zoals opties en futures, met digitale activa als onderliggende waarde.