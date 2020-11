Tom Waes en Marc Coucke helpen bedrijven mee aan turnaround

Behalve Tom Waes investeerden onder anderen Marc Coucke, Jos Delcroix (autobandenreus Deldo), Jan Boone (Lotus Bakeries) en Mark Leysen (Vanbreda Risk and Benefits) in het nieuwe fonds.

De Antwerpse financiële groep CIM Capital heeft 50 miljoen euro ingezameld. Het doel is investeren in bedrijven in moeilijkheden om er een turnaround te realiseren. Onder anderen Marc Coucke en BV Tom Waes investeerden mee.

In de Verenigde Staten investeren celebrity's al langer in (hippe) bedrijven of in durfkapitaalfondsen. Denk aan Oprah Winfrey bij WW (ex-Weight Watchers), Madonna bij Vita Coco (aan de zijde van de AB InBev-familie de Spoelberch) of de acteur Ashton Kutcher, die zich in Silicon Valley ontpopte als durfkapitalist.

In Vlaanderen is het een zeldzamer fenomeen - of blijft het volledig onder de radar. Op een paar uitzonderingen na: de voetballers Nicolas Lombaerts en Tom De Sutter investeerden in het durfkapitaalfonds Vectis, net als het Woestijnvis-duo Wouter Vandenhaute/Erik Watté. Die stopten ook de durfkapitalist Hummingbird geld toe.

In dat rijtje komt nu ook Tom Waes. Hij investeerde, net als Marc Coucke, Jos Delcroix (autobandenreus Deldo), Jan Boone (Lotus Bakeries), Mark Leysen (verzekeringsmakelaar Vanbreda Risk and Benefits) en de publieke investeringsmaatschappijen FPIM en PMV in het CIM Capital Restruct Fund (CCR), het nieuwe fonds van de investeringsmaatschappij CIM Capital.

Marc Van Hool, de CEO van CIM Capital en telg uit de gelijknamige busfamilie, en zijn drie partners zamelden al 50 miljoen euro in. Ze mikken op 75 miljoen euro. Ook het CIM Capital-team investeerde mee. Naast Van Hool gaat het om Jan Peeters (voormalig financieel directeur van Omega Pharma en Fagron), Erik Verkest (ex-zakenbankier bij Petercam en Degroof Petercam) en Bart Onderbeke, een interim-manager met een lange staat van dienst. Verkest zal het fonds leiden.

Donderwolken

Het viertal wil met het nieuwe fonds participaties nemen in bedrijven in moeilijkheden. ‘In 2018 en 2019 verschenen al economische donderwolken aan de horizon en kondigde zich een economische vertraging aan. Zelfs zonder de coronacrisis zouden bedrijven in moeilijkheden zijn geraakt’, zegt Verkest. ‘De impact van die crisis zal enorm zijn.’

Van Hool haalt er de cijfers de bedrijfsdatabank Graydon bij. Uit een onderzoek in maart bleek dat een kwart van de Belgische bedrijven onvoldoende middelen had om drie maanden omzetverlies op te vangen. Ze hadden ook een lagere financiële buffer dan in hun sector noodzakelijk is.

Het CCR-fonds mikt op bedrijven met hoofdkwartier in België die al een gevestigd product hebben en die meer dan 10 miljoen euro omzet boeken. Per dossier zal het fonds maximaal 10 miljoen investeren. ‘Het gaat om bedrijven die gedestabiliseerd zijn door een disruptieve gebeurtenis, waarvan de omzet een forse knauw kreeg en waar de rendabiliteit geslonken is’, legt Van Hool uit.

De sectoriële focus van het fonds is breed. ‘We zullen zowel in de retailsector als in de groothandel, de industrie en de voedingssector dossiers bekijken’, zegt Peeters. Puur theoretisch kan een dossier als dat van de restaurantketen Lunch Garden - een bedrijf met veel schulden dat een coronaklap van jewelste kreeg - in aanmerking komen.

Veritas

Met Veritas heeft het fonds al een eerste participatie. Het nam een deel van de participatie van CIM Capital in de naai- en modeketen over. CIM Capital nam Veritas ruim een jaar geleden- na een doorstart via een schuldherschikking - over met twee co-investeerders uit de retailsector: Erwin Van Osta (Hubo) en Walter Van Gastel. Ook voor de investeringen van het CCR-fonds wordt uitgekeken naar co-investeerders die geen uitstaans hebben met CIM Capital en die een expertise hebben in de sector van de onderneming waarop de pijlen worden gericht.

Het is niet onze bedoeling na een ommekeer ook een groeitraject te realiseren met de bedrijven waarin het fonds investeert. Bart Onderbeke Vennoot CIM Capital

Het fonds wil, samen met het management van de betrokken ondernemingen, maatregelen uitwerken om de kosten te reduceren en een adequate financiële rapportering en duidelijk strategie invoeren zodat er opnieuw vertrouwen groeit bij de klanten, de leveranciers en de banken. En zodat de omzet en de rendabiliteit in een tweede fase opnieuw toenemen.