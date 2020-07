Toprendement voor Waterland na verkoop dataleverancier Enhesa

Enhesa is een informatieleverancier die gespecialiseerd is in milieu en gezondheids- en veiligheidsregelgeving (environment, health & safety of EHS in het vakjargon). Het is de wereldmarktleider in zijn niche. Het volgt in meer dan 200 landen, staten of gewesten de regelgeving op EHS-vlak op. Stel: uw bedrijf wil informatie over de regelgeving rond gevaarlijk afval in Louisiana of industrieel afval in China. Dan kunt u terecht bij Enhesa.