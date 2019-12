Twee Bruggelingen jagen op miljoenen programmeurs

Pieter Danhieux en Matias Madou bouwden een platform dat al 100.000 programmeurs behoedt voor fouten. Een kapitaalinjectie van bijna 50 miljoen dollar door iconen als Goldman Sachs en Cisco loodst hun bedrijf Secure Code Warrior naar de volgende fase. ‘We zijn een globaal bedrijf.’

Matias Madou hangt aan de lijn vanuit Sydney. Hij en zijn zakenpartner Pieter Danhieux studeerden begin jaren 2000 samen aan de UGent, maar sindsdien zijn ze niet meer aan ons land gebonden. Madou resideerde lang in de VS, Danhieux koos voor Australië. Secure Code Warrior, het bedrijf dat ze in 2015 baarden, is er eentje naar hun evenbeeld, met vestigingen in Sydney, Brugge, Boston en Londen. ‘We opereerden meteen wereldwijd.’ Dinsdagavond kwam de paukenslag: een kapitaalinjectie van 47,6 miljoen dollar door de bankreus Goldman Sachs, de investeringstak van de netwerkreus Cisco en Forgepoint Capital, een durfkapitalist met expertise in cyberveiligheid.

Secure Code Warrior is een cybersecuritybedrijf, maar niet eentje van de klassieke, reactieve soort. Het richt zich ook niet op cybersecurityexperts, die de lekken in software achteraf moeten dichten. ‘We focussen op de programmeurs, zij die de software bij aanvang schrijven’, legt Madou uit. Danhieux en Madou ontwikkelden een trainings- en testomgeving die moet helpen om preventief de fouten uit de software te houden. Het is een realtime-omgeving, die als het ware ‘meedenkt’ met de programmeur en in training en tools voorziet voor het traject dat de programmeur aflegt. Het ondersteunt 29 programmeertalen.

Netwerk

Het idee voor het bedrijf groeide uit de vorige jobs van Madou en Danhieux. Madou werkte in de VS bij Fortify, een bedrijf rond beveiligingssoftware dat in handen viel van HP Enterprise. Danhieux was aan de slag als cyberexpert voor de Britse defensiegroep BAE Systems. Ze zagen er dat programmeurs steevast dezelfde fouten maken, die de cybersecurityexperts achteraf moeten oplossen. Maar ze bouwden ook een netwerk uit dat nu van pas komt: Brian Chess, de medestichter van Fortify, is technisch adviseur van Secure Code Warrior. Nog een medestander is Eddie Sheehy, die met het Australische Nuix een bedrijf in cyberveiligheid van meer dan 100 miljoen Amerikaanse dollar omzet uitbouwde.

Programmeurs bouwen een inbraakalarm in na de inbraak. Ze moeten dat op voorhand doen. Matias Madou medeoprichter Secure Code Warrior

Daar wil ook Secure Code Warrior geraken. Het bedrijf zocht eigenlijk maar 15 à 20 miljoen dollar vers kapitaal om door te groeien, maar het werd veel meer. Het bedrijf kreeg een waardering opgeplakt die Madou en Danhieux niet konden weigeren. Met de cash krijgt Secure Code Warrior kansen om overnames te doen. ‘We gaan op zoek naar technologieën die complementair zijn aan die van ons’, stelt Madou. ‘Maar dat overnamepad moet geleidelijk gaan. De overnames moeten ons bedrijf stapsgewijs helpen groeien.’

Zelf overgenomen worden, door bijvoorbeeld Cisco, is voorlopig niet aan de orde. ‘Wereldwijd gebruiken 100.000 programmeurs ons platform. Maar het aantal programmeurs dat wereldwijd actief is, varieert, afhankelijk van de schatting, van 8 tot 20 miljoen.’ Secure Code Warrior heeft hen voor het oprapen, maakt Madou zich sterk. ‘90 procent van de bedrijven die werken aan de beveiliging van digitale applicaties, doen dat reactief. Het is alsof ze een inbraakalarm inbouwen nadat er is ingebroken. Eigenlijk moet je dat inbouwen als je het huis aan het bouwen bent.’ Er zijn weinig concurrenten die ook preventief werken, claimt hij.

Ambassadeurs

Profiel Secure Code Warrior > Activiteit: helpt programmeurs preventief fouten te weren. > Vestigingen: Sydney, Brugge, Londen en Boston, binnenkort ook in Portland en Singapore. > Omzet: onbekend, verdubbelt elk jaar, doel 100 miljoen dollar. > Eerdere kapitaalronde in september vorig jaar. > Aantal werknemers: 120. > Aantal klanten: 170 in 28 landen.

Secure Code Warrior heeft al een voet tussen de deur bij enkele machtige spelers in diverse sectoren. De grootbank JPMorgan behoort tot het klantenbestand, met wereldwijd 20.000 programmeurs die het platform kunnen gebruiken. Programmeurs waren aanvankelijk de beste ambassadeurs voor het platform. ‘Ze verhuizen nogal makkelijk van bedrijf en introduceerden het platform dan bij hun nieuwe werkgever.’ Die mond-tot-mondreclame volstaat niet meer. Met het opgehaalde geld wil het bedrijf een digitale turbo zetten onder de verkoop. Er komen nieuwe verkoopkantoren in Singapore en in Portland (Oregon).