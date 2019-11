Tweede Smartfin-fonds klokt af op 200 miljoen euro

Het tweede technologiefonds van Smartfin Capital haalt een derde meer op dan de oprichters, onder wie de fintechpionier Jurgen Ingels, verwachtten. Nog voor het einde van het jaar moet één investering rond zijn.

Het tweede Smartfin-fonds wordt woensdag afgesloten op 200 miljoen euro, 50 miljoen meer dan voorzien. De managing partners zijn zelfs van plan de aandeelhouders van het fonds toestemming te vragen om dat bedrag met nog eens 20 tot 30 miljoen euro op te trekken. Dan zou het totale investeringsbedrag oplopen tot 230 miljoen euro. Ter vergelijking: het eerste Smartfin-fonds werd afgesloten op 75 miljoen euro.

'We gaan ervan uit dat de multiples die betaald worden bij een investering, zullen zakken. Dan zou het wel eens kunnen dat hausse als een pudding in elkaar zakt.' Bart Luyten managing partner Smartfin Capital

Van de 200 miljoen euro komt 115 miljoen van investeerders die ook bij het eerste Smartfin-fonds hadden ingetekend, onder wie Jan Toye (ex-Palm), Jos Sluys (ex-Arinso, ook bekend van het fonds Saffelberg) en Jan De Clerck (Domo Investment Group). Nieuwe investeerders zijn institutionele groepen (50 miljoen) en ondernemersfamilies (150 miljoen). Het Belgian Growth Fund neemt 25 miljoen voor zijn rekening. Ook Jonas Dhaenens, de oprichter van de Belgische eenhoorn - een niet-beursgenoteerd bedrijf met een waarde van 1 miljard euro - Combell, neemt een groot belang.

Turks bedrijf

'Je ziet steeds meer scale-ups die een joint venture sluiten met een grotere gevestigde waarde, op basis van gelijkheid.' Jurgen Ingels Mede-oprichter Smartfin Capital

Smartfin heeft intussen al een oogje laten vallen op een drietal Belgische bedrijven en één Turks. 'We gaan ervan uit dat we voor het einde van het jaar één participatie rond hebben', zegt medeoprichter en partner Jurgen Ingels. 'We zijn van plan waarde te creëren via een model dat steeds meer opgang maakt.'

'Vroeger kocht een traditioneel bedrijf zijn technologie in door een overname van een start-up. Nu zie je scale-ups steeds meer joint ventures sluiten met grotere gevestigde waarden. Ze doen dat als gelijken: de ene heeft de technologie, de andere de kanalen naar de markt. We zien het zelfs evolueren naar een model waarbij de disruptor het oudere bedrijf overneemt en dat dan opwaardeert door er zijn technologie op los te laten. Kijk naar Unified Post in onze eigen portefeuille: dat was een klassieke beheerder van papieren bedrijfsdocumenten, maar digitaliseerde zijn activiteiten met zelf ontwikkelde software. Die software gebruikt het nu om overgenomen sectorgenoten te disrupten.'

Het totale aantal aandeelhouders in het nieuwe fonds is nauwelijks gegroeid, maar die tasten dieper in de buidel. Die appetijt bij investeerders blijkt ook uit de snelheid waarin bij de eerste closing het plafondbedrag bereikt wordt. Bij het eerste, in 2014 gelanceerde Smartfin-techfonds was toen maar de helft binnengehaald (35 miljoen van de 75 miljoen).

Smartfin Capital Smartfin II eigenlijk al het derde fonds rond Jurgen Ingels, Bart Luyten, Thomas Depuydt, Bert Baeck en Simon Dewaele. Smartfin I groeide immers uit Sniper Investments, opgericht door Bart Luyten. Dat scoorde met zijn exit uit het 3D-printingbedrijf Materialise, dat sinds 2014 op de beurs van Nasdaq noteert. Het eerste fonds van Smartfin Capital kende zijn hoogtepunt met de verkoop van Newtec voor 250 miljoen euro aan het Singaporese ST Engeneering. En ook de beheerder van digitale documenten, Unified Post, maakt zich op om na Pasen naar de beurs te gaan. Er waren ook enkele laagten: het belang in Ancoa Software, een investering van 1,5 miljoen euro, werd vroegtijdig met verlies van de hand gedaan. Bij het big data-bedrijf NG Data werd de CEO de laan uitgestuurd na tegenvallende prestaties. Andere participaties van Smartfin I zijn nog het Finse Maria DB, Divitel en Itineris. Sniper kende een rendement van 40 procent, het eerste Smartfin-fonds minstens 28 procent (voorlopig).

Dat het tweede fonds fors meer vuurkracht heeft, is nodig. De bedragen die de jongste jaren in start-ups en scale-ups worden geïnvesteerd, zijn fors gegroeid. 'Een gemiddelde eerste kapitaalronde van een Europese start-up bedroeg in 2014 3,2 miljoen euro, vandaag is dat 6,4 miljoen', zegt Ingels. 'Voor een Serie B-ronde is dat gegroeid van 7,1 miljoen naar 17,5 miljoen en voor een Serie C van 13 naar 30 miljoen. In die laatste liga willen we meer meespelen.' De investeringsbedragen zijn volgens Ingels toegenomen omdat Belgische start-ups sneller internationaliseren en meteen kiezen voor een professioneler management.

Pudding

'De fundraising is relatief gemakkelijk verlopen', zegt Smartfin-medeoprichter Bart Luyten. 'Door de lage rente zien kapitaalkrachtige families weinig andere manieren om hun centen te beleggen.'

Maar in de zoektocht naar mooie investeringskansen wordt dat een nadeel. 'Er heerst een grote concurrentie op de markt voor techdeals, waardoor een opbod ontstaat rond de aantrekkelijkste bedrijven', zegt Luyten. 'Wij willen voorzichtig blijven, want ooit komt een einde aan de hausse. We gaan ervan uit dat de multiples (de waarderingsratio's waarmee een waardering van een bedrijf wordt bepaald, red.) zullen zakken. Dan kan het wel eens dat alles als een pudding in elkaar zakt. Kijk naar eind de jaren 90 of de jaren 2008-2010.'