Tweedehandsauto's zijn goudader voor familie Frère

Cazoo, een onlineplatform voor tweedehandsauto's, staat dicht bij een beursgang via een fusie met een blancochequebedrijf. De operatie zou het Britse bedrijf waarderen op 7 miljard dollar (5,9 miljard euro). Onder meer de familie Frère wrijft zich in de handen.

De familie Frère doet met Cazoo haar reputatie op het vlak van discretie alle eer aan. Haar Nationale Portefeuillemaatschappij (NPM) werd in maart 2020 slechts terloops vermeld als investeerder bij een kapitaalronde van 100 miljoen pond (117 miljoen euro). Het investeringsvehikel van de Frères maakt geen gewag van de participatie op zijn site.

De investering zou evenwel kunnen uitdraaien op een groot succes voor de Frères. Toen NPM - samen met een resem andere investeerders - in maart 2020 instapte, werd Cazoo gewaardeerd op minder dan 1 miljard dollar. Bij de volgende kapitaalronde in oktober was dat al 2,5 miljard dollar. En nu is er sprake van een waardering van niet minder dan 7 miljard dollar (5,91 miljard euro) voor de start-up.

Blanco cheque Spac staat voor Special Purpose Acquisition Company, vrij vertaald een blancochequebedrijf. Investeerders brengen een vehikel naar de beurs met de belofte om het bij beleggers opgehaalde geld - de blanco cheque - binnen twee jaar in te zetten voor de overname van een bedrijf. De overgenomen onderneming krijgt via een omweg en een fusie met de spac een beursnotering. Het fenomeen brak vorig jaar volledig door, vooral in de Verenigde Staten. Maar ook in Europa - in het bijzonder in Nederland - winnen spacs aan populariteit.

Dat is de waarde die op Cazoo zou geplakt worden in het kader van haar fusie met het in de VS genoteerde blancochequebedrijf - een spac in het jargon - Ajax 1. Daarover worden er vergevorderde gesprekken gevoerd, weet Sky News. Via de operatie zou Cazoo in een klap genoteerd zijn.

Turbo

Tegelijk zou Cazoo zo'n 800 miljoen dollar vers geld willen bijtanken. Genoeg om een turbo te zetten op haar groei, al is de start-up naar eigen zeggen al marktleider in de onlineverkoop van tweedehandsauto's in het Verenigd Koninkrijk.

Het bedrijf zou sinds zijn lancering minder dan anderhalf jaar geleden door techondernemer Alex Chesterman al meer dan 20.000 auto's verkocht hebben. Chesterman bezit nog zo'n 30 procent van de aandelen. Hoe groot de participatie van NPM is, is niet bekend.

De deal met Ajax 1 zou begin volgende week al officieel bekendgemaakt worden. Achter dat blancochequebedrijf zitten onder meer Daniel Och, de oprichter van het hefboomfonds Och-Ziff, en Glenn Fuhrman, de medeoprichter van het familiaal investeringsvehikel van Michael Dell. Zij richtten Ajax 1 vorig jaar op.

In de raad van bestuur van de spac zitten onder meer Instagram-oprichter Kevin Systrom, Anne Wojcicki (de oprichter van de pionier in DNA-business 23andme) en Steve Ells, de man achter Chipotle Mexican Grill.

Concurrent

Cazoo is niet het enige onlineplatform voor tweedehandsauto's met grote plannen. Nog steeds volgens Sky News werkt concurrent Cinch aan een kapitaalronde van 500 miljoen pond (583 miljoen euro). De transactie zou Cinch, dat in handen is van Constellation Automotive Group en pas vijf maanden geleden werd gelanceerd, mogelijk waarderen aan een duizelingwekkend bedrag van 5 miljard pond.

Cinch en Cazoo zijn ook op het voetbalveld concurrenten: Clinch sponsort de Londense ploeg Tottenham Hotspur, terwijl Cazoo op de truitjes van Everton en Aston Villa prijkt.