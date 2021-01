Uitkering van 7 miljoen op komst bij Quest for Growth

Quest for Growth (QfG) wil zijn aandeelhouders via een kapitaalvermindering 6,8 miljoen euro uitkeren. De privak sloot het boekjaar 2020 af met een nettowinst van 17,1 miljoen.

QfG heeft het in zijn jaarresultaten over een 'uitstekend 2020'. Dat is mede te danken aan de cash die bij de privak binnenkwam naar aanleiding van de verkoop van Bluebee. Quest stapte eind 2017 in de Nederlandse start-up die technologie ontwikkelt om DNA sneller te verwerken en te analyseren. Bluebee werd midden vorig jaar voor naar schatting 100 miljoen euro verkocht. Dat had een positieve impact van ongeveer 6 miljoen op de nettoactiefwaarde van QfG.