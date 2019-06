VRT en PMV investeren in 3D-bedrijf Cyborn

Media Invest Vlaanderen (MIV), een joint venture van de VRT en de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV, investeert 1 miljoen euro in de Antwerpse 3D-animatiestudio Cyborn. Dat maakt MIV dinsdag bekend. De investering moet de verdere groei van Cyborn mogelijk maken en de leidende positie van Vlaamse ondernemingen in de snel evoluerende animatiesector verzekeren.



Cyborn is een jonge groeiende animatiestudio die naast het (co)produceren van animatiefilms apps en games ontwikkelt met een sterke focus op augmented reality (AR) en virtual reality (VR). De studio specialiseert zich binnen dit segment onder andere in complexe en hyperrealistische 3D-karakteranimatie. Cyborn is bovendien volgens MIV de enige animatiestudio in België met een motion capture-studio voor realistische animatie.