Vastgoed steeds belangrijker als winstmotor voor AvH

De Antwerpse investeringsgroep Ackermans & van Haaren heeft een goed halfjaar achter de rug. DEME en de privébanken droegen meer winst bij, maar de vastgoedactiviteiten tekenen voor de grootste winsttoename.

Ackermans & van Haaren (AvH) besluit de eerste jaarhelft met een winst van 111,7 miljoen euro. Dat is weliswaar minder dan een jaar eerder, toen 133,5 miljoen euro in de boeken verscheen, maar toen had een herwaarderingsmeerwaarde van 19,8 miljoen bij Sipef (dat de volledige controle over de plantage Agro Muko had verworven) een positieve impact.

Een bijkomende reden voor de winstdaling is te zoeken bij de activiteit Growth Capital, die een verlies van 10,7 miljoen euro liet optekenen (tegen 5 miljoen winst in de eerste helft van 2017). AvH moest waardeverminderingen boeken bij Distriplus, het bedrijf boven Planet Parfum en Di, en bij grondstoffenhandelaar Manuchar. Deze waardeverminderingen overschaduwden ‘positieve ontwikkelingen bij andere deelnemingen’.

De kernparticipaties van AvH presteerden echter goed en droegen samen 122,3 miljoen euro bij tot het groepsresultaat. De winstbijdrage van 32,2 miljoen euro van de tak Marine Engineering & Contracting is vooral te danken aan de goede prestatie van DEME en het wegvallen van de verliezen bij Van Laere, dat voortaan deel uitmaakt van de bouwactiviteiten van CFE .

Ook Private Banking loopt op wieltjes met 57,7 miljoen euro bijdrage tot de groepswinst, bijna 5 miljoen meer dan in de eerste helft van 2017. Bij Delen Private Bank steeg het beheerd vermogen in de eerste zes maanden van het jaar met circa een half miljard tot 41,1 miljard euro. Ook bij Bank J.Van Breda dikte het belegd vermogen aan, met zowat 700 miljoen tot 14,4 miljard eind juni.

Steeds belangrijker wordt Real Estate & Senior Care. De winstbijdrage van de vastgoedpoot steeg van 18,6 tot 25,9 miljoen euro. Leasinvest boekte een kwart meer winst in de eerste jaarhelft, maar het is vooral Extensa dat een sterke winstgroei (van bijna 50 procent) kon voorleggen dankzij residentiële en kantoorprojecten in Luxemburg en de renovatie- en bouwprojecten op Tour & Taxis in Brussel.

De lagere winstbijdrage van Energy & Resources (6,5 in plaats van 9,7 miljoen euro) is vooral te wijten aan Sipef , dat last heeft van de lagere palmolieprijs.