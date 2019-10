Verlinvest investeert opnieuw in Indiaas fonds

De investeerder is onder meer als aandeelhouder betrokken bij het Indiase fonds DSG Consumer Partners, genoemd naar oprichter Deepak Shahdadpuri. DSG is gevestigd in Singapore en op het eiland Mauritius maar stopt zijn geld vooral in India. Op zijn minst 65 procent van de investeringen gaat naar het Aziatische land. Zoals de naam het zegt ligt de focus in hoofdzaak op consumentenactiviteiten, zoals thee, sapjes en kruiden.