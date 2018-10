Verzekeraar Tom Vanham volgt Stijn Bijnens op bij LRM

Na zijn studies startte hij zijn carrière in de verzekeringssector bij AIG Europe (Benelux en New York) en bij Marsh. In 2006 stapte hij over naar Accenture waar hij opdrachten deed in gans Europa. Tussen 2010 en 2014 nam hij directiefuncties op bij de bankverzekeraar Axa Belgium en moederbedrijf Axa in Parijs.