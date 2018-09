Vlaamse captains of industry verkopen kabelgoten aan Atkore

De investeringsmaatschappij Pentahold, sinds 2008 de eigenaar van Vergokan, zette het bedrijf begin dit jaar in de etalage. De verkoop is nu bezegeld. De overnemer is Vergokans beursgenoteerde sectorgenoot Atkore . Hoeveel de Amerikaanse groep op tafel legt, is niet bekend. Atkore , goed voor een beurswaarde van 1,2 miljard dollar (1 miljard euro), is met een omzet van 1,5 miljard dollar ettelijke keren groter dan Vergokan. De Amerikaanse groep telt wereldwijd 58 vestigingen.

Doopvont

Vergokan was lange tijd in handen van PST Invest, de holding van de familie Vergalle-Van Maercke. Daar kwam in 2008 verandering in toen Pentahold de nieuwe eigenaar werd. Het was de tweede investering van de investeringsmaatschappij, die kort voordien boven de doopvont was gehouden door vijf ondernemers: Filip Balcaen (ex-eigenaar Balta), Edmond Müller (ex-CEO Les Moulins de Kleinbettingen), Paul Thiers (ex-CEO Unilin en voorzitter Deceuninck), Marc Saverys (rederij CMB) en Philippe Vlerick (topman UCO Textiles, ondervoorzitter KBC). Saverys werd in 2014 vervangen door Theo Roussis, de sterke man van de Kempische kunststoffengroep Ravago.