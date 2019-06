Vlaamse families stappen uit Leuvense vertaalbedrijf Xplanation

Familie Toye is meer dan Palm

Brouwerij Palm vertegenwoordigt slechts een deel van de activa van Diepensteyn, de holding van de familie Toye. Die houdt een reeks andere belangen aan in bedrijven en investeringsfondsen en ze belegt ook in vastgoed.

Diepensteyn bezit na de Palm-deal in de biersector nog 50 procent van de geuzebrouwerij Boon.

Buiten de biersector is Diepensteyn ook aandeelhouder van een reeks grote bedrijven zoals de bouwmaterialengroep Etex, diens zusterbedrijf Aliaxis, de zandreus Sibelco, de holding GBL en - via de holding Belfima - Ackermans & van Haaren.

Diepensteyn heeft ook 10 procent in Alpha 11, de opvolger van Right Brain Interface. Dat was het bedrijf achter de 'intelligente afstandsbediening' Bhaalu. De Toye-holding investeert ook indirect in bedrijven via de fondsen Bencis, Smartfin (4%), Vesalius Biocapital, Harbourvest en Degroof Renewable Energy.

De portefeuille bestaat voorts uit directe en indirecte beleggingen in vastgoed. Diepensteyn zit onder meer in de vennootschap achter de Antwerpse Handelsbeurs, in Eupraxis en in Flanders Building. Het gaat vooral om horecagerelateerd vastgoed. Lees: panden die niet samen met Palm werden verkocht.