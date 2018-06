Vlerick-decaan Debruyne wordt business angel

'Als decaan van de Vlerick businessschool - een school die ondernemerschap hoog in het vaandel draagt - hecht ik veel belang aan het stimuleren van ondernemerschap. Wij gaan via Goodwood als business angel investeren in kleine Belgische ondernemingen. Er is geen specifieke focus', reageert Marion Debruyne. Zij richt Goodwood mee op als privépersoon. Er is geen link met Vlerick.