Volta Ventures haalt 35 miljoen op voor intenetstart-ups

Jonge internet- en softwarebedrijven

Met het tweede fonds wil Volta Ventures verder doen waarmee het in 2014 begon: investeren in jonge internet- en softwarebedrijven in de Benelux. Op korte termijn zouden al de eerste investeringen worden aangekondigd.

Opvolginvesteringen

Het eerste Volta-fonds loopt gewoon verder. 'Daar is nog meer dan 30 procent van het kapitaal beschikbaar voor opvolginvesteringen in bestaande participaties', zegt Maene. Volta investeerde eerder in bedrijven als Sentiance (dataverwerking), Cashforce (fintech), Blanco (fintech) en FibriCheck (gezondsheidsapp).

Volta Ventures kon na 5 jaar nog geen enkele exit aankondigen. 'We stappen altijd in een zeer vroeg stadium in, soms op momenten dat er nog geen omzet is, en dan duurt het wat langer. Bij een aantal bedrijven hebben we wel al exitmogelijkheden afgewezen omdat de waardering te laag was. De bedrijven in portefeuille hebben hebben nog een vijftal jaar voor groei en een exit', zegt Maene.