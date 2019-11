Volta Ventures werkt aan tweede investeringsfonds

De Gentse investeringsmaatschappij Volta Ventures heeft een tweede fonds in de steigers staan. Dat wordt waarschijnlijk ongeveer even groot als het eerste van 55 miljoen euro.

Het durfkapitaalfonds Volta Ventures werd in 2014 opgericht, met het doel te investeren in internet- en softwarestart-ups in de Benelux. Een van de oprichters is managing partner Frank Maene, die tevoren zijn sporen verdiende bij onder meer Hummingbird Ventures en Big Bang Ventures.

Volta haalde 55 miljoen euro op. De belangrijkste geldschieters zijn de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV, Marc Coucke en Michel Akkermans, die bekend is van Clear2Pay en die na de verkoop van het betaaldienstenbedrijf vooral actief is als investeerder en bestuurder. Hij is tevens voorzitter van Volta Ventures.

Exits

Tot de belangrijkste geldschieters van Volta Ventures horen Marc Coucke en Michel Akkermans.

Het investeringsfonds heeft participaties in 14 ondernemingen. Exits zijn er nog niet omdat de portefeuille jonge ondernemingen bevat die moeten doorgroeien. In een paar gevallen diende zich wel al een exitmogelijkheid aan, maar besloot Volta Ventures voorlopig niet uit te stappen. Er is nog ruimte voor enkele bijkomende dossiers en de klassieke opvolginvesteringen.

Mede door de vraag van enkele investeerders of ze nog kunnen instappen, werkt Volta Ventures aan een tweede fonds. Dat vernam De Tijd en Frank Maene bevestigt de informatie. Voor de rest verkoos hij geen commentaar te geven.

Prille Fase

Het tweede fonds is nog niet rond. Mogelijk is dat begin volgend jaar wel het geval. Het wordt waarschijnlijk ongeveer even groot als het eerste. Het is niet bekend welke de belangrijkste geldschieters worden. Daarvoor zit het dossier in een te prille fase. Het is dus afwachten of PMV, Coucke en Akkermans opnieuw van de partij zullen zijn. Dat is geen automatisme.