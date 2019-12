Vroeg kerstcadeau voor Duco Sickinghe & co.

Fortino, het fonds rond Duco Sickinghe en zijn voormalige nummer twee Renaat Berckmoes, is een van de durfkapitaalspelers die enkele jaren geleden een zogenaamde Arkiv oprichtte. Achter dat acroniem zitten investeringsfondsen die door derden worden beheerd en waarin de Vlaamse overheid via haar Arkimedes-fonds participeert.

De Arkiv keert hen nu bijna 37 miljoen euro uit, staat te lezen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Een tiende daarvan vloeit naar Vlaanderen, ongeveer evenveel naar de financiƫle arm van de federale regering. Hoe de rest verdeeld wordt, is niet meteen duidelijk. Het is de tweede uitkering van de Fortino-Arkiv dit jaar. In juni werd al eens 7 miljoen euro uitgekeerd.