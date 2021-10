Vroeg kerstcadeau voor aandeelhouders Sofindev IV

Het durffonds Sofindev IV keert zijn aandeelhouders 27,5 miljoen euro uit. Dat staat te lezen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Het geld vloeit onder meer naar Colruyt en Sofina.

De operatie verloopt op drie manieren. Enerzijds voert Sofindev IV een kapitaalvermindering door van 16,2 miljoen euro. Het fonds keert vervolgens een tussentijds dividend van 8,45 miljoen uit en stelt de aandeelhouders bovendien voor 2,88 miljoen vrij van het storten van het saldo van hun inbreng in het fonds.

De uitkeringen volgen op de succesvolle verkoop van GeoDynamics door Sofindev IV eind vorig jaar. GeoDynamcis is een ontwikkelaar van software om op afstand de locatie te bepalen van voertuigen of mensen, track- & tracesoftware in het vakjargon. Het Scandinavische investeringsfonds IK loste eind 2020 zijn Belgische sectorgenoot Sofindev af als hoofdaandeelhouder van het Kortrijkse bedrijf.