Wall Street zet rijkste Belg Eric Wittouck op dieet...

Hij zal er geen biefstuk minder door moeten eten, maar de rijkste Belg heeft een van de slechtste beursweken van het jaar achter de rug.

Eric Wittouck (74), de erfgenaam van Tiense Suiker die een geraamd vermogen heeft van ongeveer 11 miljard euro, zag zijn belangrijkste belegging woensdag met zowat 30 procent kelderen naar het laagste peil in zeven maanden.

Enig kind Eric Wittouck was een enig kind van steenrijke ouders. Zijn vader was een suikermagnaat, zijn moeder een Russische edelvrouw.

Eric Wittouck was een enig kind van steenrijke ouders. Zijn vader was een suikermagnaat, zijn moeder een Russische edelvrouw. Discreet Hij is extreem discreet en spreekt niet met de pers. Toen hij zich door een gespecialiseerd blad toch eens liet overhalen tot een interview over zijn exclusieve motorjacht Exuma, liet hij zich door de interviewer ‘Mister E’ noemen.

Hij is extreem discreet en spreekt niet met de pers. Toen hij zich door een gespecialiseerd blad toch eens liet overhalen tot een interview over zijn exclusieve motorjacht Exuma, liet hij zich door de interviewer ‘Mister E’ noemen. Japanse echtgenote Wittouck hertrouwde in 2014 met de Japanse Mayu Amano. Hij heeft vier kinderen uit zijn eerste huwelijk. Zijn oudste zoon Amaury neemt mee de zakelijke belangen van de familie waar.

Wittouck bezit ruim 21 procent van WW International, de dieetconsultant die nog altijd een brede bekendheid geniet onder zijn oude naam Weight Watchers. Het bedrijf verloor meer dan 600 miljoen dollar aan beurswaarde na de publicatie van belabberde kwartaalresultaten en zwakke vooruitzichten. Vooral de onverwachte daling van het aantal digitale abonnees kwam bij de analisten hard aan.

Wittouck hoeft er zijn slaap niet voor te laten. De crash van WW International betekent hooguit een procentje waardeverlies op zijn totale vermogen. Toch is het voorval een smet op het blazoen van de steenrijke magnaat. Wittouck kreeg zijn status van rijkste landgenoot niet alleen door in de juiste familie geboren te zijn, maar ook door zijn fortuin jarenlang slim te beleggen.

Suiker

Hij was nog een dertiger toen hij, als enig kind, het vermogen van zijn overleden ouders erfde en grootaandeelhouder van Tiense Suiker werd. Na een periode van sterke groei brachten Wittouck en de andere familiale eigenaars Tiense Suiker eind jaren 80 eerst naar de beurs om het enkele jaren later helemaal te verkopen aan het Duitse Südzucker, voor bijna 1 miljard euro.

De suikermiljoenen werden via de Luxemburgse Artal-holding belegd in allerlei bedrijven, vooral in de voedingssector. Onder meer de pralinemaker Neuhaus, de fastfoodketen Pizza Hut en het Gentse biotechbedrijf Plant Genetic Systems zagen de suikerfamilies in de jaren 90 opduiken als aandeelhouders.

Artal, geleid door Wittoucks achterneef Guy Ullens, liet zich inspireren door een team financiële whizzkids die wereldwijd op zoek gingen naar interessante opportuniteiten. Een van hen, de Franse Libanees Ray Debbane, bezorgde hen in de VS meerdere successen. Hij overtuigde de Belgen onder meer om in 1996 de noodlijdende koekjesmaker Keebler over te nemen, te herstructureren en naar de beurs te brengen. De families verdienden hun inzet in vijftienvoud terug.

Oprah

Wittouck is al meer dan 20 jaar grootaandeelhouder van Weight Watchers en kreeg het gezelschap van de tv-celebrity Oprah Winfrey, die in 2015 10 procent van de aandelen kocht.

Terwijl Ullens en de andere familieleden hun winsten geleidelijk binnenhaalden om te rentenieren, besloot Wittouck zich verder in te kopen in Artal en het avontuur met Debbane verder te zetten. Het bracht hem in 1999 naar zijn grootste waagstuk, de met schulden gefinancierde buy-out van het dieetbedrijf Weight Watchers voor meer dan 700 miljoen dollar. Hij is er intussen al meer dan 20 jaar lang grootaandeelhouder en kreeg het gezelschap van de tv-celebrity Oprah Winfrey, die in 2015 10 procent van de aandelen kocht.

Behalve WW International bezit Wittouck op de Amerikaanse beurs nog een dozijn andere participaties van boven 100 miljoen dollar, onder meer in de Gentse biotechgroep ArgenX, de autobouwer GM en de financiële reus Citigroup. Zijn op een na grootste beursbelegging (zowat 400 miljoen dollar) is het biofarmabedrijf Lexicon Pharmaceuticals, zijn op twee na grootste (300 miljoen dollar) de Chinese kankerbestrijder BeiGene.

Dierenvoeding

Daarnaast heeft Wittouck veel geld in private bedrijven. Een van zijn recente successen was de verkoop van de biodierenvoedingsgroep Blue Buffalo. General Mills kocht het bedrijf in 2018 voor 8 miljard dollar, waarvan 3,5 miljard op de rekening van Artal terechtkwam, zowat de helft ervan als winst. Wittouck dook onlangs ook op in het Duitse e-commercebedrijf Hashtag You, waar hij met twee Duitse families in investeert.

De levensstijl van Wittouck sluit aan bij zijn fabelachtige vermogen.

De levensstijl van Wittouck sluit aan bij zijn fabelachtige vermogen. Zijn woonplaats is een exclusief appartement in Monaco, maar hij beschikt in Ukkel over een pied-à-terre in de vorm van het familiekasteel La Fougeraie. De familie Wittouck investeerde de voorbije jaren meer dan 20 miljoen euro in de renovatie ervan.