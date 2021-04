Waterland aan boord bij logistieke specialist Dematra

Waterland stapt in de Oost-Vlaamse logistieke specialist Dematra. Het investeringsfonds zal het bedrijf ondersteunen in de uitbouw van zijn sites en zijn groeiplannen. Het prijskaartje van de transactie is niet bekend.

Dematra is gespecialiseerd in de opslag en distributie van voedingsproducten en non-foodwaren. Het bedrijf slaat onder meer grondstoffen en eindproducten van voedingsfabrikanten op in zijn magazijnen. In het vakjargon staat dat bekend als 'dedicated warehousing'. Vanuit die magazijnen leveren transporteurs die goederen in heel Europa. Onder meer reuzen als PepsiCo, Barry Callebaut, Alpro en FrieslandCampina zijn er klant aan huis en zetten Dematra in voor het ontzorgen van hun logistieke behoeften. Dematra levert ook andere diensten, zoals de verpakking van goederen.

De firma specialiseert zich in ‘fijnmazige’ distributie en combineert zowel paletten als pakjes in één vrachtwagen. ‘Als wij een vrachtwagen naar de Meir sturen, zet die een Samsonite-koffer af bij de Inno maar ook een pallet bij de Carrefour’, legde CEO Geert De Jaeger eind vorig jaar in De Tijd uit. Dematra beperkt het eigen transport tot de Benelux.

Halve eeuw

Het bedrijf werd 45 jaar geleden opgericht door de West-Vlaamse familie De Jaeger. Met de broers Geert en Stefaan De Jaeger - respectievelijk CEO en financieel directeur - is de tweede generatie er aan zet. Met Cedric De Jaeger is ook een telg van de derde generatie actief in het bedrijf. Zij blijven na de instap van Waterland aan boord.

Dematra gaat er prat op nooit een order te weigeren.

Het Belgisch-Nederlandse investeringsfonds zal het bedrijf extra financiële middelen en strategische ondersteuning bieden. Dematra wil onder meer zijn huidige opslag- en distributiecapaciteit uitbreiden en een vierde site uitbouwen op de industriezone De Prijkels in Nazareth. Het heeft daarnaast ook een site in Roeselare. Samen zijn die goed voor 80.000 palletplaatsen. Het familiebedrijf wil ook samenwerken met andere logistieke dienstverleners.

Altijd 'ja'

De coronacrisis remde het familiebedrijf niet af. ‘Het transport liep vorig jaar in maart-april drie weken slecht, maar zat in mei alweer op het niveau van vorig jaar’, zei Geert De Jaeger vorig jaar. ‘Onze magazijnen boomden omdat alle supermarkten in Europa om voedingsproducten schreeuwden.’ Dematra boekte in 2020 een omzet van ongeveer 25 miljoen euro, tegenover 22 miljoen het jaar voordien. Toen bedroeg de brutobedrijfswinst (ebitda) een kleine 5 miljoen.