Waterland koopt zwembadafdekker T&A

T&A uit Geel is een van de grootste fabrikanten van automatische zwembadafdekkingen in Europa.

Het investeringsfonds Waterland wordt de nieuwe hoofdaandeelhouder van de specialist in zwembadafdekkingen Technics & Applications (T&A). De oprichtersfamilie en het management blijven aan boord.

Het investeringsfonds Waterland koopt voor een onbekend bedrag een meerderheidsbelang in T&A. Waterland zal het familiale bedrijf extra middelen verschaffen en de groei van de onderneming ondersteunen. T&A gaat onder meer investeren in de uitbreiding van de huidige productie- en opslagcapaciteit en in de ontwikkeling van nieuwe producten. Parallel zullen overnames worden bekeken. Oprichter Ludo Vervoort en CEO Joeri Dils - geen lid van de oprichtersfamilie - blijven op post na de instap van Waterland.

De Tijd had eind november al bericht dat T&A met de hulp van het fusie- en overnamehuis Omnicap gesprekken voerde over de instap van een (financiële) partner in het bedrijf.

T&A, dat een kwarteeuw geleden opgericht werd door Vervoort, is een van de grootste fabrikanten van automatische zwembadafdekkingen in Europa. Het verkoopt die onder de merken Aquatop, Aquagard, Rollover en Spaflex en is goed voor een omzet van meer dan 30 miljoen euro.

Afdekkingen zijn - net als andere elementen van of rond het zwembad - steeds meer geautomatiseerd. Almaar meer Belgen laten een zwembad aanleggen in hun tuin of kiezen voor een binnenzwembad. In 2019 werden in ons land naar schatting 2.750 nieuwe privézwembaden aangelegd (+10%).

Klimaatverandering

Vorig jaar zou het aantal aangelegde zwembaden naar alle verwachting (veel) hoger moeten uitgekomen zijn. Door de klimaatverandering, maar ook door het feit dat de Belg door de coronacrisis veel meer koos voor een vakantie in eigen land. 'Die trend zal ook volgend jaar doorzetten. Maar de vraag is of dat ook nadien zo zal zijn. De markt is niet oneindig en het vereist toch een zeker budget', zei een waarnemer enkele maanden geleden. De gemiddelde prijs voor de aanleg van een zwembad bedraagt 54.000 euro. Al zijn er ook zwembaden voor een startprijs van 35.000 euro.