Waterland stapt in Gentse hitmachine

Het investeringsfonds Waterland koopt voor een onbekend bedrag een participatie in Image Line, de ontwikkelaar van de software FL Studio. Achter honderden hits van wereldsterren als Jay-Z en de dj Martin Garrix schuilt die Gentse muzieksoftware.

Het Gentse bedrijf Image Line zegt u allicht niets. Zijn muzieksoftware FL Studio waarschijnlijk ook niet. Nochtans hebt u er al van gehoord. Of liever: u hebt al nummers van wereldbekende artiesten gehoord die met de software zijn gecomponeerd. Onder meer Justin Bieber, Miley Cyrus, wijlen Avicii, Jay-Z en Kanye West scoorden wereldhits met nummers die werden gemaakt met de Gentse muzieksoftware.

FL Studio maakt het mogelijk om - zelfs zonder muzikale scholing - elektronische muziek zoals dance en hiphop op een toegankelijke manier te produceren. Samen met de populariteit van die muziekgenres groeide FL Studio uit tot een wereldwijd begrip in de muzieksector.

Blokken

Het begon een kwarteeuw geleden. Image Line werd toen door het Gentse duo Frank Van Biesen en Jean-Marie Cannie opgericht als een zijproject voor hun dagelijkse bezigheden. Aanvankelijk was het een gameontwikkelaar. Van Biesen en Cannie maakten onder meer het kindvriendelijke ‘Eat This’. Ze bedachten ook de populaire quizgame rond het VRT-programma ‘Blokken’.

Eind jaren 90 bracht Image Line het muziekprogramma FruityLoops uit. De software sloeg onmiddellijk aan, maar bracht de eerste jaren door massale piraterij niets op. ‘Er zijn grootgebruikers - power users - die villa’s en privéjets hebben verdiend met muziek die met FL Studio is geschreven, die nooit iets betaald hebben of pas na jaren overschakelden naar een legale versie’, vertelde Cannie enkele jaren geleden in een gesprek met De Tijd.

Sinds de begindagen groeide Image Line als kool. Vandaag telt FL Studio wereldwijd 10 miljoen gebruikers en jaarlijks komen er 1 miljoen bij. Veel gebruikers downloaden een gratis testversie en vaak is dat een opstap naar een betalend pakket. Die pakketten kosten 89 euro tot meer dan 800 euro, naargelang de mogelijkheden die ze bieden. Wie eenmaal betaalt, krijgt levenslang gratis toegang tot de updates van de software. Bijkomende instrumenten of klankeffecten - vergelijk het met effectpedalen voor uw gitaar - kunnen ook via Image Line gekocht worden. Hoe zich dat in financiële resultaten vertaalt, is onduidelijk. Er zijn geen geconsolideerde resultaten te vinden.

YouTube

De groei van Image Line loopt parallel met de commerciële doorbraak van de elektronische dansmuziek en hip-hop. Dj’s en artiesten gebruiken FL Studio niet enkel om hun nummers ineen te knutselen. Ze maken ook YouTube-video’s over de manier waarop ze de software gebruiken (zie onderaan de tekst). Die filmpjes worden miljoenen keren bekeken en zijn een gratis promomachine voor FL Studio. Dat de Japanse elektronicaproducent Akai, een begrip in de muziekwereld, onlangs een instrument voor de FL Studio-software ontwikkelde was ook mooi meegenomen.

10 Aantal gebruikers Wereldwijd gebruiken 10 miljoen mensen de FL Studio-software.

Image Line was tot nu voor een kleine meerderheid in de handen van zijn oprichters Frank Van Biesen en Jean-Marie Cannie. De rest van de aandelen zat bij privépersonen, in het vakjargon de friends and family. Het Belgisch-Nederlandse Waterland, dat eerder investeerde in onder andere het farmabedrijf Fagron en de websitebeheerder Combell, koopt die minderheidsaandeelhouders nu uit en pompt naar alle waarschijnlijkheid ook verse middelen in het bedrijf. Hoe de aandelenverdeling er na de deal uitziet, is niet bekend. De betrokkenen bevestigen de deal, maar willen verder geen commentaar kwijt.

Van Biesen en Cannie blijven het bedrijf volgens onze informatie na de instap leiden en willen met het investeringsfonds aan hun zijde de groei fors aanzwengelen. De groei moet komen van een verdere internationalisering, maar ook van de ontwikkeling en de verrijking van de producten. Zo werd door de grote vraag recent een Mac-Versie van FL Studio op de markt gebracht. Image Line is al in Noord-Amerika en in Europa actief, maar Azië is voor het Gentse bedrijf nog een braakliggend terrein.