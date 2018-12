Waterland stapt in digitaal bureau Intracto

Het investeringsfonds Waterland wordt, naast oprichter en CEO Pieter Janssens, referentieaandeelhouder van Intracto. Dat vernam De Tijd. Het prijskaartje is niet bekend.

Intracto is met een omzet van 30 miljoen euro en ruim 250 medewerkers een van de grootste onafhankelijke digitale bureaus van ons land. Pieter Janssens richtte het bedrijf in 2005 op als een websitebouwer en breidde het gaandeweg uit met marketing- en creatieve diensten.

Net als andere bedrijven in de sector schuift Intracto nu verder op naar strategisch managementadvies. Bedrijven als AkzoNobel, Brussels Airport, Michelin, Quick-Step, Volvo en Kom op Tegen Kanker zijn er klant.

Expansie

Intracto, dat gevestigd is in Herentals, heeft al enkele kleine overnames achter de rug, maar Pieter Janssens wil via nieuwe deals zijn aanwezigheid in de Benelux vergroten en ook stappen zetten buiten die regio. Om die plannen te ondersteunen haalt hij het investeringsfonds Waterland aan boord.

Schermvullende weergave Pieter Janssens.

Janssens en Waterland worden de twee nieuwe referentieaandeelhouders van Intracto. Samen met zijn nieuwe partner is het Janssens’ bedoeling een 'buy and build'-strategie - groei via overnames (buy) en op eigen kracht (build) – uit te rollen. Waterland heeft daar de afgelopen 20 jaar zijn handelsmerk van gemaakt.

Alle bestaande aandeelhouders van Intracto - waaronder de managementadviseurs Steven Van Belleghem en Peter Hinssen - blijven na de deal met Waterland aan boord. De twee stapten enkele maanden geleden in Intracto’s kapitaal naar aanleiding van de overname van hun contentmarketingbedrijf Snackbytes.

Deals

Intracto is de tweede Belgische investering van Waterland dit jaar. Enkele maanden geleden stapte het in Accent, een familiale etikettenfabrikant uit Wevelgem. Het investeringsfonds is parallel bezig met de verkoop van zijn participatie in het Gentse hostingbedrijf Combell en in de infrastructuurgroep Verbraeken.

Waterland is in België ook minder- of meerderheidsaandeelhouder van de kansspelengroep Napoleon Games, het farmabedrijf Fagron, het kranenbedrijf Sarens en de specialist in droge honden- en kattenvoeding United Petfood. Het zit ook in het kapitaal van de sportvoedingsproducent Aminolabs, de informatieleverancier Enhesa, het Antwerpse labo HistoGeneX en - voorlopig nog - in Combell en Infra/Verbraeken.