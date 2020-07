‘We zoeken pikken en houwelen voor de goldrush in blockchain’

In het Sloveense stadje Kranj staat 's werelds eerste monument ter ere van de blockchaintechnologie. Kranj is de geboorteplaats van de cryptobeurs Bitstamp, Europa's grootste blockchainbedrijf met een waardering van naar schatting enkele honderden miljoenen euro's.

Het nieuwe Belgische investeringsfonds Tioga Capital gaat op zoek naar Europese start-ups in blockchaintechnologie. Jurgen Ingels (Smartfin) en topresearcher Bart Preneel steunen het fonds.

‘Even opwindend als de beginjaren van het internet’, zo hoor je de crypto- en blockchainwereld vandaag wel eens omschrijven. Het wemelt van de ideeën en start-ups schieten als paddenstoelen uit de grond, waarvan sommige ooit zullen uitgroeien tot het Amazon of Google van hun generatie.

Blockchain mag dan niet altijd goed begrepen worden, toch zien steeds meer mensen in dat de technologie het potentieel heeft om onze economie ingrijpend te transformeren. En wel omdat ze een wezenlijk fundament van menselijke transacties - vertrouwen - in een onkraakbare digitale code kan gieten.

Helaas is er ook een andere parallel met de vroege internetjaren: hoewel Europa heel wat kennis en ondernemerschap in huis heeft, zit het kapitaal om al dat talent te ondersteunen voor meer dan 90 procent in de VS. In aantal kapitaaloperaties rond blockchain zijn Europa en de VS aan elkaar gewaagd. Maar volgens diverse schattingen is in de VS meer dan 15 miljard dollar beschikbaar via gespecialiseerde investeringsfondsen, tegenover amper 350 miljoen euro in Europa.

Tioga Capital

Wie investeringskansen zoekt, moet dus in Europa zijn. Vanuit die insteek houden Nicolas Priem en Patrick Van de Mosselaer hun nieuwe fonds Tioga Capital boven de doopvont. Het gaat op zoek naar ‘early stage’ start-ups met waarderingen van rond 5 miljoen euro en initiële investeringen van gemiddeld 1 miljoen euro.

Van de Mosselaer richtte eerder al de medische start-up DocBook op, die hij in 2016 verkocht aan Doctena. Priem heeft een verleden als strategisch consultant en investeerder, waarvan meerdere jaren bij een groot private-equityhuis in Silicon Valley. Hun nieuwe fonds haalt deze zomer in een eerste ronde 10 miljoen euro op, maar kan dat later dit jaar nog optrekken tot rond 50 miljoen euro.

Behalve het gebrek aan kapitaal ziet het duo nog meer redenen waarom het Europese blockchainlandschap interessant kan zijn. ‘In meerdere Europese landen is de regelgeving beter aangepast aan blockchain dan in de VS. Ook de Europese Commissie ondersteunt de sector omdat ze niet opnieuw een belangrijke revolutie wil missen, zoals eerder gebeurd is met de opkomst van de sociale media en het ‘web 2.0’. In 2020 wordt nog 100 miljoen euro voor blockchainprojecten vrijgemaakt.’

Als Priem het over ‘Europa’ heeft, bedoelt hij weliswaar enkele specifieke regio’s. ‘We zien drie grote clusters in het Europese ecosysteem: Zwitserland, waar 5 à 600 bedrijven zitten, de Duitse steden Berlijn en Frankfurt met een 400-tal bedrijven en Londen met naar schatting meer dan 800 start-ups.’ Dat het om regio’s met een bovengemiddelde hoeveelheid bankiers gaat, is uiteraard geen toeval. Blockchain zal in een eerste fase vooral financiële toepassingen kennen en trekt heel wat geld en expertise uit het bankwezen en het vermogensbeheer aan.

Crowdfunding

België kan met een twintigtal start-ups niet meteen als een hotspot bestempeld worden, maar bedrijven als het Leuvense Settlemint, het Brusselse Keyrock of de maker van de digitale portemonnee NGRAVE tonen aan dat er ook bij ons kennis en ondernemerschap aanwezig zijn. Dat laatste bedrijf sloot vrijdag overigens met succes een crowdfundingcampage af die in volle coronaperiode 385.000 euro heeft opgeleverd, 16 keer meer dan voorzien.

Ook in de jaren 90 waren het vooral de infrastructuurbouwers, zoals Cisco Systems, die geld verdienden aan de eerste fase van het internet. Nicolas Priem Medeoprichter Tioga Capital

‘Onze eerste golf investeringen zal voornamelijk gaan naar bedrijven die de infrastructuur achter blockchain bouwen’, zegt Priem. ‘Ook in de jaren 90 waren het vooral de infrastructuurbouwers, zoals Cisco Systems, die geld verdienden aan de eerste fase van het internet. Het zijn de bedrijven die de spreekwoordelijke pikken en houwelen leveren voor de nieuwe goldrush. Ze maken de bouwstenen van gedecentraliseerde applicaties. Denk aan cryptobeurzen, dataproviders en oplossingen rond databeheer en privacy.’