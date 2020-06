West-Vlaamse cilinderfabrikant verzevenvoudigt omzet in twee jaar

'De eerste overname, Hydropack uit Amersfoort (5 miljoen euro omzet), was een partner waar goed mee samengewerkt werd voor het project Sassevaart', zegt commercieel directeur Wouter Vullers uit. Sassevaart is de naam voor een nieuwe sluis in Terneuzen, die toelaat dat grotere schepen de haven van Gent binnenvaren.

Kers op de taart

De kers op de taart volgde deze maand met de overname van de groep Doedijns uit Zoetermeer, die een omzet van 40 miljoen euro boekte. De sectorgenoot in hydraulica is ook actief in controlecomponenten en is met de dochter Sypack een wereldleider in tanksystemen voor helikopters. Een niche, met klanten als de offshoresector of eigenaars van superjachten. Exclusieve jachten hebben vaak een speedboot, jetski of helikopter aan boord die daar moet worden volgetankt.