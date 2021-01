Wissel van de wacht aan top investeringsvehikel Balcaen

Marc Janssens wordt de nieuwe CEO van Baltisse, het investeringsvehikel van ondernemer Filip Balcaen. Hij volgt Didier Ysenbaert op, die met pensioen gaat.

Janssens werkt al sinds 2015 bij Baltisse. De voormalige zakenbankier en vennoot van de beursvennootschap Petercam was er tot nu toe verantwoordelijk voor het beheer van de thesaurie en van het belang van Balcaen in de Amerikaanse vloerbekledingsreus Mohawk.

Hij volgt als 'general director' Didier Ysenbaert op, die op zijn 67ste met pensioen vertrekt. Ysenbaert blijft wel nog bestuurder bij Baltisse en zal enkele dossiers blijven opvolgen. Hij was tussen 2001 en 2008 financieel directeur van Balta, de tapijtgroep die decennialang in de handen van de familie Balcaen was. Filip Balcaen is uitvoerend voorzitter van Baltisse.

Het investeringsvehikel van de Balcaens focust vooral op twee activiteiten: vastgoed en private equity (niet-beursgenoteerde bedrijven). In de vastgoedportofolio zitten onder meer het gebouw van de Galleria Inno in Hasselt, dat van H&M in Luxemburg en het project Cathédrale in Luik.

In de private-equityportefeuille zitten onder meer Stevia One dat het natuurlijke calorieloze zoetmiddel stevia maakt, de specialist in knelpuntberoepen House of Talents, de Poolse producent van brandwerend glas Polflam en de West-Vlaamse accountant Partners in Accountancy.