Zwaargewicht uit Sofina-portefeuille lonkt naar beurs

The Hut was oorspronkelijk een online cd-winkel. Het specialiseerde zich intussen in beauty- en gezondheidsproducten en omvat een honderdtal e-commercesites.

De snel groeiende Britse online schoonheidswinkel The Hut werkt aan een beursintroductie. De operatie zou het bedrijf waarderen aan 4,4 tot 5 miljard euro.

The Hut werkt al een tijdje aan een omvangrijke kapitaalronde. Er lopen al weken gesprekken met een reeks investeerders zoals Baillie Gifford, Capital Research Group, Dragoneer Investment Group, TSG Consumer Partners en een Singaporees staatsinvesteringsfonds. Het bedrijf kan daarbij gewaardeerd worden aan meer dan 4 miljard pond (4,4 miljard euro).

Maar er wordt ook een andere piste bewandeld: een beursintroductie. Volgens Sky News is dat scenario nog wat waarschijnlijker geworden dan een private kapitaalronde na de aanstelling van een consortium van zeven banken om voor 1 miljard pond aan zowel bestaande als nieuwe aandelen aan de man te brengen.

De raad van bestuur van The Hut moet de knoop doorhakken of het een private of een publieke kapitaalronde wordt.

Belgisch luik

De operatie heeft ook een Belgische luik, want Sofina is een van de belangrijkste aandeelhouders van The Hut met een belang van 9,1 procent. Het is de vijfde grootste participatie van de Boël-holding. Aan de waarderingen die circuleren is het pakket van de Brusselse investeerder omgerekend 401 à 451 miljoen euro waard.

Sofina is sinds 2016 aandeelhouder van The Hut. Eind vorig jaar pompte de holding samen met de Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock nog eens bijna 80 miljoen euro in The Hut.

Online cd-winkel

The Hut, 16 jaar geleden opgericht als online cd-winkel door de Britse entrepreneur Matthew Moulding, is uitgegroeid tot een van de bekendste miljardenbedrijven van het VK. Het specialiseerde zich intussen in beauty- en gezondheidsproducten. Het omvat een honderdtal e-commercesites.

The Hut groeit als kool. Vijf jaar geleden was de retailer nog goed voor een omzet van omgerekend 400 miljoen euro, intussen is dat al aangedikt tot meer dan 1,2 miljard euro (in 2019). Bijna driekwart daarvan kwam uit het buitenland.

Eenhoorns

The Hut is niet de enige goudklomp in de portefeuille van Sofina. Daarin zitten nog enkele andere unicorns, groeibedrijven met een waarde van meer dan 1 miljard dollar.

Het gaat om de Britse processorenbouwer Graphcore (voor 2,8% in handen van Sofina), het Indiase fintechbedrijf Pine Labs (belang van 6,4%) en de Indiase brillenfabrikant en -keten Lenskart. In dat rijtje zit ook de populaire digitale marktplaats Vinted (2,4%).

Samen met het eveneens Belgische Verlinvest zit Sofina ook in de exponentieel groeiende Indiase start-up Byju's, die onlangs een 'decacorn' werd - een start-up met een waarde van meer dan 10 miljard dollar. Sofina bezit ongeveer 8 procent van de Byju's-aandelen.