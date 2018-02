Zweeds miljardenfonds richt pijlen op België

De fondsenwerving startte in september 2017 en kon rekenen op een grote vraag onder zowel bestaande als nieuwe beleggers. Circa 70 procent van alle inschrijvingen op EQT VIII is afkomstig van beleggers in EQT VII, het vorige fonds van de Zweedse reus. De grote vraag weerspiegelt zich in het feit dat de beoogde 8 miljard euro ruimschoots werd overtroffen.

Het nieuwe fonds is vooral bedoeld voor investeringen in bedrijven in heel Noordwest-Europa. Daarbij wordt ook gemikt op België. EQT kwam in de zomer van vorig jaar al bij ons in het nieuws met de overname van het West-Vlaamse zuiveringsbedrijf Desotec. Het was de eerste rechtstreekse investering in ons land. Eerder in 2017 ontdeed EQT zich van de van oorsprong Belgische informatieleverancier Bureau Van Dijk, een deal van 3 miljard euro.