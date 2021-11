Zweedse familie koopt deels Belgische investeerder LSP

De Zweedse investeringsreus EQT van de steenrijke familie Wallenberg koopt de deels Belgische biotechinvesteerder LSP voor minstens 450 miljoen euro.

LSP, kort voor Life Sciences Partners, is een van de grootste Europese investeerders in biotech. De investeringsmaatschappij haalde sinds haar oprichting in 1987 meer dan 3 miljard euro op en heeft 2,2 miljard euro onder beheer. Ze investeerde de voorbije decennia in ruim 150 bedrijven in de sector.

Daar zijn heel wat Belgische namen bij zoals DevGen, Kiadis en Movetis en recenter Argenx, Sequana Medical en Onward. Dat is niet het enige Belgische aspect aan de Nederlandse investeerder. Hij werkt ook deels met Belgische fondsen, waaronder die van de AB InBev-families de Spoelberch en de Mévius.

Biotechpionier

Zij stapten in een van de fondsen die werden opgezet door de Vlaamse biotechpionier Rudy Dekeyser, die het beheer ervan overdroeg aan LSP. Dekeyser zit mee in de leiding van LSP als managing partner van de Health Economics Funds. Ook andere Belgen zoals Bruno Holthof, de CEO van Oxford University Hospitals, werken voor LSP.

De investeerder wordt overgenomen door EQT, een van de grootste private-equityspelers ter wereld. Volgens een persbericht van de Zweden legt EQT 450 miljoen euro op tafel, waarvan een kwart in cash en de rest in aandelen. Daar kan later nog eens 25 miljoen euro bijkomen.

Focus

De deal biedt beide partijen voordelen. Ze kunnen hun investeringsexpertise aanvullen en LSP kan terugvallen op EQT voor het ophalen van geld, contacten met investeerders en administratieve ondersteuning. 'Die sterke steun zal LSP de mogelijkheid bieden meer tijd te besteden aan deals en aan hulp voor zijn portefeuillebedrijven om te groeien', aldus het persbericht van LSP.